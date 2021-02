Los dueños rehúyen el alquiler al pararse los desahucios

El mercado del alquiler de viviendas se encuentra a día de hoy en un momento muy extraño. Un cúmulo de circunstancias ha convertido al arrendamiento de pisos en una auténtica ruleta rusa tanto para los propietarios como para los inquilinos. Por un lado está la omnipresente pandemia, que ha lastrado los ingresos de muchas familias. No han sido pocas las que han tenido que pedir aplazamientos de pagos o incluso quitas de las rentas para poder vivir dignamente. También ha generado impagos que han supuesto un auténtico quebradero para los dueños de las casas, ya que el Gobierno decretó la paralización de los desahucios a personas víctimas de la crisis de la covid-19. En enero entró en vigor un Real Decreto que amplía el espectro de colectivos que se pueden acoger a esta medida si demuestran vulnerabilidad. Así las cosas, la oferta ha menguado considerablemente en este inicio de 2021 y, la poca que hay, obliga a los interesados a rascarse el bolsillo y a asumir condiciones que rozan lo abusivo.

Pero volvamos al principio. A marzo de 2020, por ejemplo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y todo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Con miles de personas viviendo de la hostelería, el comercio y fábricas que redujeron considerablemente su producción, cuadrar las cuentas para poder pagar el alquiler de una casa se convirtió en el principal objetivo de muchas familias. Las más afortunadas llegaron a acuerdos con sus arrendadores a la espera de tiempos mejores. Otras se vieron abocadas a tener que elegir entre sus bienes más necesarios.

El Ejecutivo central decidió paralizar los desahucios para que no se vieran obligadas a abandonar su hogar. Tenían, no obstante, que demostrar una situación de vulnerabilidad. Los Servicios Sociales no pararon de redactar informes solicitados por los juzgados.

