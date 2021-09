El PP exige “sensibilidad municipalista” al Gobierno

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, exigió hoy “sensibilidad municipalista” al Gobierno central con la dotación de un fondo COVID para dotarles de liquidez ante el aumento de gastos vinculados a la pandemia y una reducción de sus ingresos.

González Terol, que mantuvo una reunión de coordinación sobre el inicio del curso político con la dirección provincial del Partido Popular de Burgos, avanzó también mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos para que las entidades locales gestionen un 15 por ciento de los nuevos fondos europeos.

El dirigente popular acusó al Gobierno no solo de no dar ninguna ayuda nueva a las corporaciones locales, sino de querer que devolvieran 3.000 millones de liquidaciones negativas de adelantos a cuenta, “que paró el PP” en el Congreso con el no al Real Decreto.

Además, manifestó que el fondo al transporte, con 433 millones, es para el déficit de los grandes ayuntamientos y para 2020, sin que se haya anunciado otro para el 2021, para lo que el PP pide otros 1.000 millones.

También, incidió en la participación de los ayuntamientos al menos en un 15 por ciento de los nuevos fondos europeos y subrayó que van a contar con 1.483 millones “del maná” de los 140.000 que recibirá España, un 1,2 por ciento del total y un 4,2 por ciento de los que lleguen este año.

“Los ayuntamientos son mayores de edad, saben gestionar los fondos europeos”, argumentó, para señalar como lo han hecho así con los Feder, FSE, Urban o Feader. Así, pidió que esos fondos ayuden a sufragar el sobrecoste que van a tener en la factura de la luz en sus instalaciones, como guarderías, piscinas o campos de fútbol.

González Terol afirmó que pueden sacar el dinero de una reducción a la mitad de los 40 millones destinados a los 289 asesores de la Presidencia del Gobierno en La Moncloa y de un recorte del número de ministerios.

“El Gobierno empobrece a los ciudadanos”, sentenció al hablar del aumento de la factura de la luz y de los impuestos, como al diésel o el peaje en la sombra de las carreteras. “Vino a subir el impuesto a los ricos y hace que los ricos sean los que pueden pagar la factura de la luz”, aseveró.

Subrayó que el PP propone la supresión del impuesto de generación, que es un siete por ciento, y “sacar las decisiones políticas” de la factura para que sean asumidas en los presupuestos estatales, donde se refirió a por qué los ciudadanos tienen que pagar más por no utilizar centrales nucleares construidas en los años ochenta.

Finalmente, criticó “el mensaje triunfalista” de Sánchez con los datos del paro del mes de agosto cuando en la provincia de Burgos ha registrado el peor de la serie histórica o cuando en España hay más de 3,5 millones de parados, dobla a la Unión Europea en la tasa de desempleo, dos de cada tres puestos de trabajo son temporales y hay 118.000 afiliados menos a la Seguridad Social.