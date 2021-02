Cuando una tahona se cierra, otro horno se abre

Un mes, otro y otro más. Una huida hacia adelante para no defraudar a esa clientela tan fiel, para esperar a que cuadren las cuentas, para ver que encaja el puzzle de personal. Pero al final, la tozuda realidad de la calculadora se ha impuesto y el pasado 25 de enero echó la verja La Tahona de Santibáñez, el negocio que con tanta ilusión estrenaron hace menos de un año Laura Santamaría y Rodrigo Castrillo. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre...

La maquinaria de esta panadería funciona desde principios de siglo. En 2019 se cerró la puerta del obrador, con la jubilación de Ernesto, y en 2020 se abrió como tahona, con el proyecto de esta pareja emprendedora. En 2021 se cierra como tahona y se reabrirá. ¿Cómo? Los actuales arrendatarios están a punto de concretar el traspaso. «Tienen que ver si les cuadran las cuentas», explica Laura esperanzada con el relevo. De las muchas llamadas que han respondido a su anuncio, «hasta de Málaga», está a punto de fraguar con unos jóvenes de Burgos.

«Negocio hay», recalca, para asegurar que en su fracaso han pesado muchos factores en contra. No tiene reparos en reconocer que el primero ha sido su propia «inexperiencia» y la necesidad de contratar mucho personal, sin que consiguieran hornear la plantilla adecuada casi hasta al final. Otro dolor añadido al del cierre, porque sienten haber tenido que dejar en el paro precisamente a quienes mejor han trabajado. «Parece que se han llevado lo peor los que menos se lo merecen», se lamenta.

Rodrigo y Laura se dejan en este proyecto muchas cosas, pero se llevan el cariño de toda una comarca que ha respondido y de muchos negocios hosteleros que, aun viviendo su año más complicado, han tratado de que la tahona funcionaria. «Nos han apoyado mucho e incluso hemos tenido que decir que no a algunos bares y restaurantes, porque teníamos una producción máxima y un límite de reparto», detalla. La pandemia también les ha golpeado duro. «Abrimos el 1 de marzo (una fiesta para el Valle)y el 14 tuvimos que cerrar con toda la plantilla contagiada», recuerda Laura. Después, no ha habido fiestas, ni reuniones familiares, ni meriendas de cuadrilla, ni encargos de ayuntamientos... «Ha sido un año muy raro», resume para añadir que tampoco fue fácil hacerse un hueco, pues al haber estado el negocio parado un año por la jubilación del anterior panadero, otros 3 habían comenzado a repartir en la comarca y había días que entraban a un pueblo para vender «una barra cada uno, porque con 5 habitantes poco más puedes hacer», subraya.

Aún así, no se arrepienten. «Lo volvería a hacer, pero no en 2020», sostiene Laura, enfermera de profesión, con una sonrisa. «Ilusión, esfuerzo y trabajo hemos puesto todo el del mundo, pero no ha salido», resume convencida de que los próximos, que ya se van a encontrar con la reforma hecha y el negocio en marcha, «si lo saben explotar» y lo enfocan como una empresa más familiar, con menos necesidades de contratar personal, pueden tener éxito.

Repostería ecológica, panes más elaborados, horno tradicional... Las posibilidades son muchas y aunque no saben aún cuál fraguará, comparten un deseo con todo el Valle de Santibáñez, que «tanto cariño» les ha dado. «Que no se vuelva a quedar cerrado».