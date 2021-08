El transporte discrecional no remonta en un estío sin viajes

Con el estallido de la pandemia y el confinamiento, los servicios de transporte discrecional cesaron casi por completo.Con los viajes y excursiones detenidos y los escolares en sus casas, las fábricas fueron el sustento de las compañías, que se vieron abocadas a incluir a buena parte de sus plantillas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La llegada del verano y el avance de la vacunación fue visto por muchas de estas empresas como un rayo de esperanza para tratar de volver a unos ciertos niveles de normalidad.Sin embargo, parece ser que la situación sigue enquistada, lo que agrava aún más la maltrecha situación del sector en Burgos, formado por una decena de sociedades. «Está completamente moribundo.Tenemos muy poca actividad», explica Víctor Martínez, presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros de Burgos (Avisbur). Lejos de cifras, Martínez ejemplifica el panorama actual del sector.«¿Cuántos autobuses de fuera de Burgos hay ahora aparcados en la plaza de Santa Teresa?Cuando veas más de cuatro o cinco es que está funcionando, pero mientras que sean muy pocos o ninguno...», apunta.

A juicio de la Asociación, los buenos datos de turistas que se están registrando durante las últimas semanas no se han traducido en un aumento de las contrataciones y uso de sus servicios, sino en el alza del transporte privado.El coche se ha convertido, admite Martínez, en el principal medio para moverse cuando se va de vacaciones, desplazando al autobús casi al ostracismo.«Con la vacuna está claro que algo hemos avanzado, pero hasta que la población no le pierda el miedo a salir y montarse en un autobús para hacer un viaje poco podemos hacer», indica el presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros de Burgos. Es por ello que, ante una temporada de verano prácticamente perdida, ponen el foco en el 2022, esperando que la reactivación llegue a partir de la Semana Santa. «En esta época, cuando no había pandemia, no parábamos de trabajar», recuerda. Las limitaciones en materia de aforos y las exigencias de muchos países a la hora de cruzar sus fronteras, no obstante, han puesto la puntilla a las esperanzas del sector.

Sin ningún tipo de ayudas. Denuncian desde Avisbur la falta de apoyo institucional que sufre su sector desde el inicio de la pandemia. Hasta la fecha apenas han podido acogerse a dos líneas de subvenciones, una lanzada por el Ayuntamiento y otra por la Junta, para paliar en parte el destrozo económico.Sin embargo, no han recibido ni un solo euro. «Las líneas regulares sí que han cobrado, pero nosotros, los más pequeños, seguimos aúna la espera...», lamenta Martínez.

Es por ello que, de momento, sobreviven con los servicios que hacen con trabajadores a las fábricas, a falta de que regrese el curso escolar y con el las rutas.«Muchas empresas siguen con el ERTE abierto y sin muchos visos de cerrarlo», sentencia.