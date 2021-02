Un falso empleado de la Diputación ofrece informes de ruinas

La Diputación de Burgos ha dado la voz de alarma tras detectar a un sujeto que se presenta como empleado de la institución y se ofrece a realizar informes y actuaciones sobre edificios en ruinas, instalación de placas solares y otros asuntos similares. En principio, contacta con los municipios y sus alcaldes pero no se descarta que pueda intentar el engaño también con particulares, con un modo de actuar muy similar a otras estafas más conocidas como las de los revisores de gas.

Desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura (Sajuma) se ha remitido un correo oficial a todos los municipios burgaleses para informar de que en la actualidad no existe ningún inspector o investigador que se dedique a este cometido ni ninguna campaña referente a revisión de edificios en ruinas en activo en la provincia.

Los primeros movimientos del presunto estafador se detectaron en la zona de Vallejera. Uno de los responsables políticos interpelados se extrañó de la oferta y contactó con el diputado de esa comarca, José Antonio de los Mozos, para verificar su veracidad. Posteriormente, ha habido constancia de varios intentos similares, por lo que la Diputación ha decidido dar el aviso oficial a todos los ayuntamientos para que extremen las precauciones.

Algunos alcaldes, como el de Araúzo de Torre, han dado un paso más y han optado por divulgar la información entre todos sus vecinos mediante un aviso público, en el que se deja claro que no existe ninguna actuación de inspección de inmuebles en marcha, ni por parte de la Diputación ni por el propio Ayuntamiento ni tampoco vinculación como trabajador público o contratado.

A falta de desvelar sus verdaderas intenciones, lo que sí parece claro es que el presunto estafador no se ha molestado ni en estudiarse el organigrama de la administración para la que dice trabajar y saber qué alcaldes ocupan cargo como diputado. Así, el último municipio en el que se ha detectado su presencia ha sido Villadiego.

«El lunes llamó al ayuntamiento y yo no estaba», explica Ángel Carretón, que al día siguiente habló por teléfono con él y sospechó rápidamente no por sus maneras, pues era un tipo «agradable, que hablaba de usted» y que trataba de adular a su interlocutor con lo «bien que tenía Villadiego», pero que cometió un grave error al ponerse nervioso. Tras presentarse como empleado de la Diputación, el alcalde le propuso verse al día siguiente en el Palacio Provincial y el dijo que mejor por la tarde. «¿Pero trabaja usted por la tarde?», le replicó Carretón. Y ya no ha vuelto a coger el teléfono.