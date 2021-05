Ni Ayuntamiento ni Junta se ocupan de las víboras de Cortes

Los vecinos de Cortes no se van a librar tan fácilmente de la visita de las víboras que anidan en algunos de los solares vacíos que rodean el barrio. Los reptiles han invadido aceras, paseos e incluso jardines de las casas antes de lo esperado. Preocupa especialmente esta prontitud, pues no suelen dejarse ver hasta bien entrado el verano. Esto les hace sospechar que las fincas llenas de maleza se han convertido en auténticos criaderos, por lo que se han apresurado a alertar al Ayuntamiento para que actúen de inmediato. El problema es que la administración municipal sólo les promete hacerse cargo de la limpieza de los descampados, no de la captura de las serpientes. Esa labor se la carga a la Junta, pues es la que se ocupa de la conservación de la fauna y flora. Sin embargo, la Delegación Territorial también se desentiende porque el suelo es urbano.

El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, está elaborando un listado de las parcelas de titularidad municipal distribuidos por los distintos barrios de la ciudad para que, una vez se configuren los planes de empleo, pueda encargar la limpieza de residuos y maleza a las brigadas forestales. Los vecinos de Cortes ya han advertido en más de una ocasión que esta es una solución a medias, pues hay muchos terrenos que son propiedad de constructoras o particulares que en su día quisieron edificar pero que, por distintos motivos, dejaron sus proyectos en un cajón. Entienden por tanto que el Consistorio no tiene por qué encargarse de desbrozar estas fincas, pero sí pueden instar a sus dueños a que lo hagan.

Caso aparte es la captura de las víboras. «Son especies protegidas y al Ayuntamiento este asunto se le escapa de las manos. Es competencia de la Junta de Castilla y León. De hecho, si tenemos constancia de la presencia de reptiles en suelo municipal contactamos con ellos para que se encarguen de recogerlos», expone el edil. Esta respuesta es la que reciben una y otra vez los vecinos de Cortes, que ven sin embargo cómo las administraciones se pasan la patata caliente sin que ninguna en realidad solucione el problema.

Y es que el servicio de Medio Ambiente reconoce que la conservación de especies protegidas efectivamente es competencia regional, pero matiza que siempre y cuando el terreno en el que se encuentren los animales también lo sea. Esto significa que, al ser Cortes un barrio de Burgos y, por ende, suelo urbano, debe ser el Ayuntamiento el que se encargue de la captura de los reptiles, apuntan fuentes de la Delegación Territorial.

Mientras las administraciones se aclaran sobre quién debe encargarse de recoger a las serpientes, los vecinos de Cortes viven con el temor de encontrarse en sus jardines o garajes a una de ellas. Alertan del peligro que esto supone para sus hijos y también recuerdan que más de un perro ha perdido la vida tras recibir una mordedura.