La cosecha ha sido «buena» pero no tanto como la de 2020

No está siendo una campaña tan espectacular como la del año pasado, pero tampoco mala. Los sindicatos agrarios definen la cosecha de cereal en la provincia de Burgos como «buena», aunque uno de los aspectos que más destacan es el gran rendimiento que ha dado el trigo mientras que la cebada ha resultado más irregular y en algunas zonas no se ha conseguido tanto como se podía llegar a esperar. Ya se ha entrado en la recta final y se calcula que se rondarán los 1,8 millones de toneladas.

«En términos generales la cosecha ha sido buena y los precios ahora mismo acompañan», expresa Esteban Martínez, presidente de Asaja, y «como siempre la comarca de Bureba se lleva la palma, ya que probablemente sea la más productiva de toda España». En cuanto a cómo ha funcionado la campaña reconoce que «se ha recogido con normalidad y no ha llovido, lo que no nos ha hecho parar; sin incidentes graves que lamentar, que siempre ocurre algo».

Susana Pardo, presidenta de UCCL, afirma que ya se esperaba aproximadamente un 6% menos de cosecha que el año pasado. Aunque considera que debido a la lluvia este año la cebada se sembró algo más tarde y en la más tardía se ha dado el problema de la mosca oscinella -que pone las huevas en la espiga y se la ha comido- y «puedes tener hasta un 50% de mermas». Apunta que aún faltará sobre un 15-20% en algunas zonas para dar por finalizada la cosecha y conocer exactamente los resultados oficiales.

