Reclaman casi 40 años después un camino en Araúzo de Miel

La concentración parcelaria de Araúzo de Miel finalizó en enero de 1983. Sin embargo, a día de hoy continúan algunas quejas por la falta de ejecución de un camino de acceso a cuatro fincas rústicas.

Una reclamación que ha investigado el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, quien considera que "debe resolverse el problema" ya que "ha quedado suficientemente acreditado" que las fincas de reemplazo no tienen entrada desde ningún camino o calle pública cuando precisamente una de las misiones fundamentales de una concentración parcelaria es mejorar la estructura territorial de las explotaciones, con el fin de incrementar su rentabilidad, como recoge en un informe.

Ante este panorama, el defensor del pueblo castellanoleonés pidió al Ayuntamiento de Araúzo de Miel que compruebe el estado del camino en cuestión y "ejecute las obras de mejora que fuesen pertinentes para garantizar la adecuada circulación de la maquinaria para llevar a cabo las labores agrícolas". Y, en segundo lugar, que adopte las medidas necesarias para prolongar dicho camino, de titularidad municipal, "hasta que tenga una conexión directa a una vía de comunicación, conforme a lo que establece la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973".

Preguntada al respecto, la alcaldesa de Araúzo de Miel, María Teresa Maté, indica que todavía no han procedido a realizar ninguna actuación. "Está encima de la mesa, pero no es algo que vayamos a ejecutar mañana mismo puesto que conlleva un tiempo". En este sentido, agrega que el Ayuntamiento acepta la resolución del Procurador del Común, que procederá a realizar las labores de conservación del camino, "pero no inminentemente", y que estudiarán las posibles soluciones. "Estamos en ello", asegura Maté.

Sin indemnización. Aunque la Procuraduría considera que la Administración no cumplió con la ley y que debería reconocerse la existencia del daño denunciado, el propio informe recoge que en este caso "no es posible que el autor pueda a cogerse a esta pretensión dado el tiempo transcurrido". Algo que argumenta de la siguiente manera: "Ha prescrito claramente el derecho a recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración ejecutora de la concentración parcelaria". Porque, tal como recuerda Quintana López, la primera reclamación se presentó 36 años después de que terminara la concentración.

Finalmente, el informe del Procurador del Común concluye que se han archivado las actuaciones respecto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "al no constatar ninguna irregularidad invalidante en su actuación".