La pandemia de la covid-19 y la saturación hospitalaria que ha provocado en el sistema regional de salud ha disparado la demora media para una intervención quirúrgica desde los 94 días en diciembre de 2019 a 152 días en diciembre de 2020, lo que equivale a un repunte del sesenta por ciento en un solo año. Un incremento que la propia Consejería de Sanidad achaca a las «circunstancias sobrevenidas» por la pandemia y la «prolongada» situación existente en los 14 hospitales de la Comunidad. Pese a ello, la Junta destacó que el tiempo de espera ha disminuido en dos días entre septiembre y diciembre pasados. En total, la lista de espera global para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl se situó al cierre de 2020 en 36.086 pacientes, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 35.314, según los datos disponibles en el Portal de Salud. Si la referencia es el número de pacientes en espera estructural pasa de 29.263 a 30.322, un 3,6 por ciento más.

Entre los más de 36.000 pacientes que están pendientes de pasar por el quirófano, se encuentran los 2.757 enfermos transitoriamente no programables y los 3.007 en espera tras rechazo de un centro alternativo al hospital público. Eso sí, la suspensión de una gran parte de las consultas ha motivado que el número no sea mucho mayor, ya que los pacientes que no han sido citados por los especialistas no pueden saber si requieren de una operación o no. La Consejería asegura que un 93,4% de los pacientes en prioridad 1, es decir, los casos más urgentes, esperan menos de 30 días tras su indicación, mientras que un 57% de los de prioridad 2 (demora menor a 90 días) está en su rango de espera, y en los más leves –prioridad 3, menos de 180 días– el 68,3% se mantiene dentro del plazo establecido.

Por especialidades, las que más han disminuido su lista de espera en el cuarto balance del año 2020 han sido, con respecto a 2019, Otorrinolaringología (1.904 frente a 2.719), Cirugía Torácica (75 frente a 87) y Dermatología (254 frente a 290). Por el contrario, según comprobó Ical, Traumatología (con 9.842 personas), Cirugía General (5.760), Oftalmología (4.490) y Urología (2.703) continúan a la cabeza y copan la mayor parte de los pacientes pendientes de pasar por un quirófano.

Menos consultas externas

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, precisó que la pandemia derivada de la covid-19 también ha influido tanto en las consultas externas como en pruebas diagnósticas, «pese a la recuperación de la actividad ordinaria experimentada en la segunda mitad del año», una vez pasada la fase inicial del confinamiento de marzo. En este sentido, Sanidad detalla que en las consultas externas, la lista de espera de primeras consultas refleja un descenso global del 25 por ciento entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, pasando de 221.071 pacientes registrados a 165.679, al haberse suspendido muchas citas. No en vano, la actividad global en primeras consultas ha pasado de 1,4 millones de consultas a 990.550. Es decir, un descenso del 31 por ciento. Un dato relevante es que la espera media estructural para una primera consulta ha aumentado en términos globales en el conjunto de hospitales de los 66 días en diciembre de 2019 a los 113 días a 31 de diciembre de 2020. Eso sí, Sanidad resaltó que disminuyó en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Hospital Universitario Río Hortega y el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Baja la lista para pruebas

En cuanto a pruebas diagnósticas, el número de pacientes en listas de espera de técnicas diagnósticas radiológicas se ha situado en 46.135, frente a los 61.167 del año anterior, lo que supone una reducción global del 24,5 por ciento. Esta disminución se ha debido fundamentalmente al mantenimiento de la actividad realizada en los servicios de Radiodiagnóstico de los centros sanitarios y a la disminución relativa de pruebas solicitadas. En concreto, la lista de espera de ecografías recoge 19.533 pacientes a 31 de diciembre de 2020, lo que supone un descenso de un 39% respecto a las casi más de 32.000 ecografías sin realizar en diciembre de 2019 (con 113 días de demora media). En cuanto a la lista de pruebas en resonancia magnética, es de 13.319 pacientes, con una demora media estructural de 188 días. Esta cifra supone un descenso de un 14,4% en el número de pacientes. Por su parte, los pendientes de hacerse una mamografía alcanzan los 2.905 (y 61 días de demora media estructural), lo que también supone una bajada interanual de un 27%. Por último, la lista de espera de TAC se sitúa en 10.378 pacientes, con una demora media estructural de 98 días, un seis por ciento más.