Atresmedia prepara 'Cardo', un retrato generacional de los 90

El catálogo de Atresplayer Premium continúa haciéndose más grande y ya está preparando Cardo, una nueva serie original creada por Claudia Costafreda y Ana Rujas que podrá verse próximamente en la plataforma de pago de Atresmedia. La ficción relata los excesos de toda una generación que se siente bisagra del mundo: hijas del siglo XXI, bebés de la televisión de siete canales, del boom tecnológico y las redes sociales. A través de María se contará la vida de muchas personas.

Cardo es un retrato generacional. Según Claudia Costafreda, cocreadora de la producción «narra un momento en la vida en el que te das cuenta de que no eres digna de promesas ni de esperanzas. Llegas a los 30 años y de golpe sientes que no tienes mucho que ofrecer al mundo. No vale la belleza, no vale lo de fuera si lo de dentro no está bien. Así es nuestra protagonista: María (interpretada por Ana Rujas), aparentemente rebosa belleza, pero ella se siente un cardo».

En palabras de Ana Rujas, protagonista y cocreadora de la nueva ficción, «Cardo pretende ser un retrato generacional. Los excesos de nuestra generación, una generación a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso. Una generación consumista, insaciable, e irremediablemente perdida. Jóvenes queriendo abanderar luchas mientras señalan nuestra vida de supuestos privilegios».

Atresmedia prepara ‘Cardo’, un retrato generacional de los 90Según adelantaba Variety en el pasado mes de enero, la serie cuenta la historia de una joven de 30 años que se encuentra inmersa en una enorme crisis personal: tiene problemas con las drogas, está experimentando una relación tóxica con el sexo, está arruinada y no está satisfecha con su cuerpo. Y pese a que trata de controlar su vida, la sensación de vacío forma parte de su día a día. Sin embargo, un suceso en el que estará envuelta su pareja decidirá cambiar su vida y dar sentido a su existencia ayudando a Puri, una mujer de 75 años de un barrio obrero de Madrid para evitar el cierre de su floristería.

Se trata de una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina, que contará con Javier Calvo y Javier Ambrossi (los Javis), creadores de Veneno, como productores ejecutivos del proyecto. Basada en una idea original de Ana Rujas, Cardo está coescrita por la propia intérprete y Claudia Costafreda y dirigida por ésta última.

Con este papel, Ana Rujas vuelve a la televisión tras series como HKM (2008) o 90-60-90, diario secreto de una adolescente (2009). La intérprete estudió desde los 16 años teatro, hasta completar su formación en el Estudio de Juan Carlos Corazza durante seis años. Además, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde los 18 años, cuando recibió su primer papel protagonista en televisión, ha trabajado en diferentes series y en películas como Gente en sitios de Juan Cavestany y Diana de Alejo Moreno, y a los 25 formó su propia compañía de teatro, con la que estrenó en el Teatro Lara la pieza ¿Qué sabes tú de mis tristezas?. En 2019 estrenó La mujer más fea del mundo, de la que es creadora y protagonista, por la que recibió entusiastas críticas.

Por su parte, Claudia Costafreda se graduó en la ESCAC en 2016 con su proyecto final de grado, Néboa, que obtuvo reconocimientos como el premio a mejor cortometraje en el Festival de Huesca o la selección en el Festival de Málaga. Un año más tarde, estrenó Benidorm 2017, cortometraje protagonizado por Yolanda Ramos y Tamar Novas, con el que ganó la Biznaga de plata en el Festival de Málaga. Tras este éxito se incorporó al equipo de guionistas de la exitosa Veneno.

Plataforma de éxito

Atresplayer Premium ya es un referente como plataforma de pago en España, apostando por contenido exclusivo, original y de gran calidad. No ha dejado de crecer en los últimos meses en cuanto a contenido y suscriptores que siguen muy de cerca todas las novedades que van llegando, con series de calidad, pero también apuestas por el entretenimiento y el género documental.

Entre sus originales, Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se consolidó como la gran revelación y la mejor ficción del pasado año. Aclamada por el público y por la crítica, ha supuesto un verdadero éxito para la plataforma de Atresmedia y ahora triunfa en todo el mundo.