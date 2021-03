"Cuando se investigue a Ayuso es probable que acabe en prisión"

La campaña no ha empezado, pero la batalla dialéctica sí. Si hace dos días Ayuso daba por acabado a Iglesias, hoy el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos ha señalado que "es más que probable" que cuando se investigue "de verdad" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "sea imputada y acabe en prisión".

"Es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Son peligrosos, cuando decimos que el PP es sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad. Que profascistas puedan gobernar es una amenaza enorme", ha sentenciado el líder de la formación morada en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.

Asimismo, Iglesias, que cree que Ciudadanos "va a desaparecer", le ha recomendado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sea "prudente" al decir que está "acabado". "A ver si el 4 de mayo va a ser el último día de Ayuso. Hace falta que mucha gente desmotivada se movilice y a lo mejor esa arrogancia se traduce en que el 4 los acabados son la derecha y la ultraderecha", ha subrayado.

El líder de Podemos ha explicado que el escenario "ha cambiado por completo" ya que ahora hay un escenario "completamente distinto en el que todo es posible". "Hay que debatir. Que estoy acabado me lo han dicho un montón de veces. No se me caen los anillos por estar donde tengo que estar, salimos a ganar", ha apostillado.

En este punto, ha insistido en que "ahora está muy difícil pero por lo menos hay partido" y ha añadido que "ha cambiado por completo el tablero". "Me dijeron que era imposible que formara parte del Gobierno, ahora quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y hay una posibilidad. Creo que esta señora puede salir del gobierno", ha precisado.

Respecto a la decisión del portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, de presentarse a las primarias para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Iglesias ha resaltado que lo "respeta" pero que cree que es "demasiado tarde" ya que, a su juicio, la formación naranja "cometió un error muy grave yendo a la Plaza de Colón".

Así, ha defendido que el campo de la derecha "es la ultra derecha y la ultra ultraderecha". "Cuando intentaron reaccionar en Murcia ya estaban los billetes de García Egea comprando tránsfugas", ha criticado.

En referencia a la campaña electoral, Iglesias ha asegurado que no dirá "una sola mala palabra" ni a Más Madrid ni al PSOE, que es "lo que quiere la derecha". "No van a escuchar una sola mala palabra por mi parte ni de Más Madrid ni del PSOE. Tenemos que remar juntos", ha dicho.