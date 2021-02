Burgos quiere bajar la tasa de agua a colectivos vulnerables

Las situaciones de crisis provocan que muchas familias o negocios no puedan hacer frente al pago de facturas de suministros básicos como la luz, el gas o el agua. En los dos primeros casos existen bonificaciones para las economías más vulnerables pero en el caso del agua no están contempladas aunque desde hace una década la Sociedad Aguas de Burgos no corta el suministro por impago y negocia que la deuda se abone fraccionada.

Sin embargo, desde hace meses en colaboración con el área de Tesorería se estudia la posibilidad de incluir bonificaciones en este servicio público aunque el objetivo no se podrá llevar a cabo de manera inmediata al tener que encontrar los resortes jurídicos para poder hacerlo, según aseguró el concejal de Aguas, Miguel Balbás.

En primer lugar será necesario adaptar la actual Ordenanza de la Tasa por la Prestación de Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas a la Ley de Contratos del Sector Público, que considera que no es una tasa sino una prestación patrimonial no tributaria, dado que se realiza a través de una sociedad pública. «Ahora no se permite ninguna exención pero la idea es incluirlas en la nueva ordenanza».

Desde hace una década se han tramitado 1.550 acuerdos para el pago fraccionado del recibo por parte de la Sociedad de Aguas, de los que 1.200 han sido con familias y el resto con comercios, bares o restaurantes e industrias.

El número de solicitudes ha ido variando con el paso de los años. El 2010 se alcanzaron 80 acuerdos mientras que en 2011 se llegó a 106. En 2013 se elevaron a 158 pero en 2014 la cifra alcanzó los 302 y los 312 en 2015. Ya en 2016 coincidiendo con la recuperación económica se experimentó un descenso y los acuerdos alcanzaron los 167 y bajaron de nuevo en 2017 hasta los 68. Sin embargo, en 2018 volvieron a crecer y se situaron en 85 y el mismo camino siguieron en 2019 con un total de 141 mientras en 2020 también superaron el centenar.

Balbás también recordó que el Ayuntamiento cuenta con líneas de ayuda a familias para el pago de este y otros suministros a través de la Gerencia de Servicios Sociales.