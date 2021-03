Michu: "Voy de frente y si no me gusta algo, lo digo"

* Continuación de la entrevista al director deportivo del Burgos CF publicada ayer en la edición impresa

Miguel Pérez Cuesta 'Michu' (Oviedo, 1986) destaca el "hambre" de los jugadores de este Burgos CF, que han sabido abstraerse de los momentos complicados para, victoria a victoria, lograr el primer objetivo de la temporada y acariciar el play off de ascenso. El director deportivo blanquinegro, que vio al equipo tocar fondo en Leioa, quiere descubrir cuál es el techo de esta plantilla.

Este es el Burgos que tenía en mente cuando comenzó a darle forma en verano?

Lo que buscaba principalmente era que los jugadores tuvieran hambre. Hay futbolistas que proceden de Segunda y que tienen unas ganas de volver a esta categoría terribles. El equipo tiene de todo y el cuerpo técnico le está sacando un gran rendimiento a toda la plantilla. Tenemos solidez defensiva, fútbol y piernas en el centro del campo, velocidad y calidad en bandas y arriba estoy tranquilo porque no necesitan demasiado para hacer un gol. Nos la vamos a jugar en dos partidos y estoy convencido de que con media ocasión podemos hacer un gol. Además, el equipo maneja varios registros y tiene hambre.

¿Uno de los aspectos cruciales es el buen vestuario que existe?

Los futbolistas tienen todos mis respetos. Tanto el cuerpo técnico como ellos están demostrando que han venido para conseguir un objetivo y que nada le va a desviar de ello. Siempre salen con una sonrisa a entrenar a pesar de los contratiempos que ha habido. Eso es lo que me da seguridad y hace que si tengo que morir con ellos lo haré sin problema. Aunque no solo quiero destacar lo deportivo, también forman parte de esta familia los empleados de las oficinas. Siempre con una sonrisa, siempre animando y tratando de ayudar en lo que pueden. Eso también es importante.

Haber aislado al vestuario de los problemas fue primordial para que llegaran los éxitos deportivos.

El vestuario es un búnker. Tiene mucho mérito lo que están haciendo. Están teniendo un comportamiento excelente. Uno de los ejemplos es que no hemos tenido ningún problema de covid, cuando estamos viendo que la mayoría de los equipos los han sufrido. Eso quiere decir que los futbolistas lo tienen claro y trataré de ayudarles en lo que pueda hasta el final.

¿Ha habido que arropar al vestuario en muchos momentos?

Cuando vas bien todo funciona sobre ruedas. Siempre han estado aislados y han tenido la mente puesta en hacer buena semana de entrenamientos y ganar el siguiente partido. Están respondiendo como titanes y están teniendo mucha resiliencia este año. Tuvimos reuniones durante la temporada porque hubo momentos difíciles. Nos miramos a la cara, decidimos que estábamos todos en el mismo barco y que íbamos a una.

¿Estuvo cerca de salir del Burgos?

Hubo momentos complicados porque el entrenador no se podía sentar en el banquillo. Sufrí por él muchísimo. Los miembros del cuerpo técnico han aguantado como leones. Al final se pudo resolver la situación, pero fueron muchas semanas sin poder dirigir al equipo y sin que los futbolistas tuvieran una dirección de partido.

¿Qué relación tiene en estos momentos con la familia Caselli?

La relación es laboral. Al final se trata de mantener la distancia porque ellos son los dueños del club y yo no soy más que un profesional que está realizando aquí un trabajo para el que se me contrató. No suelo tener problemas con nadie y existe una relación cordial. Siempre me han apoyado en los momentos difíciles.

¿La relación estuvo peor de lo que está?

Yo soy de los que va de frente y si veo cosas que no me gustan las digo. Si el Burgos quiere estar en el fútbol profesional tiene que mejorar en muchos aspectos, entre las que me incluyo yo. He conocido la Segunda de primera mano en el Real Oviedo y hay que intentar mejorar cuanto antes para que no te pille el toro.

¿Es una casualidad que los mejores resultados del equipo hayan llegado cuando Julián Calero se ha podido sentar en el banquillo?

La mano del entrenador durante los 90 minutos se nota. El nivel de puntos ha subido desde que está en el banquillo.

Llega la fase de la temporada más difícil, pero también la más bonita.

Esto es lo que quieren los futbolistas. Estoy seguro de que tienen la mira en poder jugar el play off. Creo que se lo merecen después de lo que han pasado esta temporada y ves que son una piña, cómo celebran las victorias, sus caras en cada entrenamiento… Estoy seguro de que van a llegar bien a esos dos partidos. Harán soñar a toda la ciudad y tendrán sus opciones de subir.

¿El peligro es que haya un exceso de confianza al llegar con tanta ventaja?

No creo. Soy de los que piensa que el elogio debilita, pero hemos comprobado que en el momento que nos relajamos un poco nos pueden llegar bofetones como nos ha ocurrido en la primera fase hace poco en Luanco.

¿Son necesarios esos bofetones para mantener los pies en el suelo?

Viene bien refrescar la memoria y saber de dónde venimos. Llegue aquí antes del mercado de enero de la pasada temporada y fui a ver el partido a Leioa donde nos metieron 5-0. Cualquier equipo te pinta la cara y tenemos que estar concentrados al cien por cien.

¿Cuánto ha evolucionado el equipo desde ese partido en Sarriena?

Han cambiado muchas cosas. Llevo aquí 14 meses y me acuerdo de ese partido, de las caras de los aficionados, muy desilusionados con su equipo. También me acuerdo de ir a La Planilla a jugar contra el Calahorra en posición de play out y a partir de ahí empezamos a crecer. Ahora vamos primeros, pero ha habido un importante proceso desde entonces.

¿En Leioa se tocó fondo?

Mucho más abajo es complicado. El fondo ya lo conozco, lo que quiero ahora es ver cuál es el techo de este equipo. Esta ciudad se merece volver cuanto antes al fútbol profesional y creo que hay mimbres e ilusión para desarrollar un proyecto con miras mucho más altas.

¿Qué opciones hay de que Michu forme parte del próximo proyecto?

Me quedan cuatro meses de contrato y hay que decidir un proyecto deportivo. Estamos expectantes en este sentido. Estoy contento en la ciudad, que me ha acogido con los brazos abiertos. Lo que tenemos asegurado es jugar en la tercera categoría del fútbol nacional en la que habrá 40 equipos. Vamos a tener la opción de pelear por subir a Segunda. El mercado cambia de una categoría a otra. Son pasos que debe ir dando el club, porque el equipo está consiguiendo acercarse al fútbol profesional y hay que ir definiendo el proyecto de cara al año que viene.

Pero ya hay varios jugadores que están renovados tras haber logrado este primer objetivo.

Creo que son 13 los futbolistas que tenían estas condiciones. Cuando llegaron se les firmó un año para no pillarnos los dedos de cara a la próxima campaña, pero tenían otro año por objetivos si se llegaba a la Segunda B Pro o a se ascendía a Segunda. Hay futbolistas que se han ganado la continuidad, que han apostado por un proyecto, incluso en una situación complicada como la de la pasada campaña en el mercado de enero, y se han ganado seguir en el campo. Bendito problema si dentro de dos meses y una semana el equipo ha ascendido y tenemos que trabajar de forma rápida para poder hacer un equipo competitivo.

¿Que se sabe de la nueva categoría?

Creo que en próximas fechas se van a tomar decisiones sobre las normas que la regirán. He leído varias cosas los últimos días, aunque nosotros no sabemos nada de forma oficial. No obstante, tenemos un sueño entre ceja y ceja que es poder jugar en la Liga SmartBank la temporada que viene, por lo que ojalá que no tengamos que preocuparnos por las normas de esta nueva división.