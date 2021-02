22 críticos por el virus para aliviar las restricciones

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, enfrió ayer toda expectativa de flexibilización de medidas al reiterar que no habrá pasos atrás si no hay un descenso importante de ocupación de camas de UCI a causa de la covid; tan importante como para que los críticos por la infección no necesiten más del 25% de los puestos de cuidados intensivos habilitados en cada provincia. En Burgos eso se traduce en una cifra variable entre 15 y 22 camas. Según la última actualización, este miércoles eran 35 los críticos por covid ingresados en el HUBU y parte de ellos (un tercio, aproximadamente) proceden de fuera.

El porcentaje del 25% no lo ha establecido la Junta, sino que fue consensuado por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías del ramo para delimitar el umbral que diferenciaría una ocupación propia de un nivel 3 o 4 de riesgo de transmisión del virus; por encima del 25% es alerta 4 (la vigente en toda la Comunidad ahora) y por debajo, alerta 3.

El descenso (o ascenso) de toda una provincia en esta escala ‘de alarma’ se decide teniendo en cuenta dos criterios epidemiológicos (las incidencias acumuladas en 7 y en 14 días) y uno asistencial, que puede ser la ocupación de camas en planta o en la UCI a causa de la covid. Hasta Navidad se consideraba suficiente la mejora en uno de estos dos indicadores para aprobar una modificación del nivel de riesgo de transmisión y una flexibilización de medidas, pero ahora el mensaje es tajante: no habrá cambios si los datos epidemiológicos no están acompañados de una reducción de la presión en las unidades de cuidados intensivos.

Variable. En el caso de Burgos el porcentaje del 25% se corresponde con una ocupación de entre 15 y 22 camas de UCI. La diferencia se explica por el total de camas abiertas del que se parta. Si se da por bueno el que usa la Junta en la web sobre el coronavirus (89 camas, que no las ha habido nunca) el cambio de nivel se produciría con una ocupación por covid de 22 personas. Si, en cambio, se tuviera en cuenta que los puestos de UCI habilitados en la realidad son 60, no habría descenso a fase 3 hasta que la ocupación por covid no fuera de 15 pacientes.

El HUBU bajó hasta 21 críticos por covid en Año Nuevo, pero la saturación de otros hospitales de la Comunidad ha incrementado mucho su ocupación.