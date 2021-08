«Es un manual básico para cualquier responsable público»

Graduado en Química, la vida de Ángel Ibáñez (Burgos, 1974) pronto dio un giro de 180 grados que le llevó a la política, ámbito en el que ha ocupado cargos como concejal del Ayuntamiento de Burgos, vicealcalde y presidente de las Cortes regionales y actualmente es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

El perfil lector de Ibáñez se orienta principalmente a satisfacer la necesidad de aprender, aunque no descarta que en ocasiones pueda recurrir a otro tipo de composiciones vinculadas al entretenimiento. «Soy un lector al que denominaría ‘pragmático’. Es decir, busco más aquellos libros que me puedan aportar conocimiento más que diversión o relajo. Aunque pueda parecer difícil, o raro, me gusta más leer un determinado ensayo o hasta un texto legal o jurídico y puedo disfrutarlo más que una ficción o novela», señala. Así pues, Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (2012), de los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, se convierte en el libro favorito del consejero al que define como: «manual básico para cualquier responsable público» ya que le ha aportado grandes conocimientos respecto a teorías políticas y económicas.

Es una pieza al que el político le ha dedicado mucho tiempo. «En la universidad me tocó subrayar el libro, hacer mis apuntes e hice un trabajo sobre el libro que además me puntuaron muy bien, creo recordar». Y es que, a pesar de que Ibáñez se embarcó en esta lectura por la obligatoriedad que le marcaron sus estudios del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, el burgalés afirma que ha disfrutado mucho leyendo la publicación. «Es un libro que me abrió los ojos a determinados conceptos que son muy interesantes para que quienes tenemos responsabilidades políticas sepamos tomar las mejores decisiones dentro de nuestro ámbito de responsabilidad», reflexiona.

La obra analiza, argumenta y compara las causas de las desigualdades económicas apoyándose en un amplio abanico de ejemplos históricos y actuales para defender la tesis de que la diferencia entre países se debe a la aplicación de instituciones económicas inclusivas (basadas en el neoliberalismo y que permiten la desconcentración de la riqueza y el poder) o extractivas (que apelan a la concentración de la riqueza o de las elites). «El libro articula y acredita cómo países que han determinado seguir el camino de las instituciones inclusivas han conseguido ser prósperos y cómo países que han optado por otras vías acaban fracasando», afirma el político. Además, también destaca un interesante análisis explicado en la obra: el caso de Corea. «Es un ejemplo de cómo en función de lo que se actúe en un mismo territorio, con una misma cultura, con un mismo perfil de personas con los mismos recursos, etc. un país puede acabar condenado a la prosperidad o al ostracismo», puntualiza. Asimismo, el libro deja su parte abierta a la crítica o al debate respecto a ciertas teorías e invita a la reflexión. «Esto no es solo para el gobierno de los países. Cualquiera que tenga una responsabilidad podría aplicar esto para hacerlo en los ámbitos de actuación política en el que le toque desarrollar su trabajo. Por eso a mí me resultó especialmente interesante», concluye.