La Junta justifica que detuvo la vacunación por prudencia

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha pedido disculpas este jueves por las "molestias ocasionadas" ayer tras la "precipitada" decisión de Castilla y León de suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara sobre la ficha técnica de la citada vacuna, pero ha defendido que la medida fue "prudente", remarcando además que posteriormente el Consejo Interterritorial de Salud la "avaló", al eliminar la vacunación con estas dosis a menores de 60 años. "Ese es el porqué de la decisión", ha justificado Igea, que ha insistido en que el Sistema Nacional de Salud "acabó tomando una decisión que ha corroborado la que tomamos nosotros".

Igea considera que la decisión "debería haber correspondido al Ministerio de Sanidad", como ya habían hecho otros países (Alemania, Francia o Finlandia), y aunque ha insistido en la "lealtad" de la Junta hacia el Gobierno "cuando toma decisiones", ha señalado que no van a apoyarle "en la no decisión". "Es difícil de explicar que no hubiéramos tomado una mínima cautela cuando conocíamos que se iba a producir un cambio en las pautas por parte de la EMA".

Junto a Francisco Igea ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera de Familia, Isabel Blanco, y la de Sanidad, Verónica Casado. Esta última igualmente ha lamentado las molestias ocasionadas a los ciudadanos y profesionales afectados ayer por la momentánea decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca, que hoy ya se ha retomado varias provincias de Castilla y León y mañana viernes continuará en Burgos con los nacidos en 1956.

Casado ha explicado con detalle cómo fueron las últimas horas en torno a la vacunación con las dosis del citado laboratorio. "Daba la impresión de que iba a haber un cambio en la población diana a vacunar por haberse encontrado efectos adversos vinculados a esta vacuna en algunas personas. Hablé en dos ocasiones con la ministra de Sanidad exponiéndole mi preocupación. Creía que al igual que se había hecho en otros países, debía de tomarse la misma decisión en España. No se tomó a nivel nacional y la adoptamos nosotros ante la preocupación que teníamos de vacunar a personas que no fueran población diana. Me dijo que era de mi competencia y en base al principio de no maleficencia, se tomó la decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca hasta saber los cambios que proponía la EMA".

Por la tarde, ha continuado Casado, hubo una reunión a nivel europeo de los ministros de Sanidad de la UE para definir la situación, pero "no se adoptó una postura común", y posteriormente el Consejo Interterritorial de Salud concluyó con la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar con AstraZeneca a personas a partir de 60 años, comenzar por el bloque de 65 a 69 y paralizar la inoculación a menores de 60, así como estudiar la pertinencia de administrar la segunda dosis a los que ya hubieran recibido la primera.

"La decisión que se tomó en el Interterritorial refrenda la tomada por la mañana", ha recordado la consejera de Sanidad, que ha informado que en Castilla y León ya se ha retomado la vacunación con AstraZeneca a personas de 65 años.

En su comparecencia ante los medios, Verónica Casado ha reiterado la "eficacia y seguridad" de las vacunas actuales. "Yo soy del 59 y cuando me toque, me vacunaré con AstraZeneca, en la que confío mucho", ha expresado la consejera, que remarca: "A la luz de las evidencias, tiene muchísimos más beneficios vacunarse que no hacerlo".