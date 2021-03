Michu: «Estoy convencido de que tendremos opciones de subir»

Michu está convencido de que este Burgos CF tiene argumentos suficientes para pelear por el ascenso. Destaca la impecable actitud de la plantilla durante toda la temporada y es consciente de que el acopio de puntos que el equipo ha hecho en la primera fase le deja con un pie en el play off y como máximo favorito para acabar como líder del grupo el segundo ciclo competitivo.

¿Se puede empezar a soñar?

Yo creo que sí. El objetivo mínimo está conseguido, tenemos un buen colchón de puntos con el cuarto y también con respecto al segundo. Desde que empezó la pretemporada siempre hemos soñado, pero estos futbolistas están haciendo que ese sueño sea real.

Aseguraba hace unos días Julián Calero que la euforia estaba bien en el entorno, pero que la prudencia debía imperar de puertas para adentro.

Tenemos que ir partido a partido. Hemos ganado 12 de los 18 encuentros y, aunque ha habido reveses, el equipo ha sido muy regular. Los futbolistas tienen claro cuál es el objetivo, tienen mucha hambre y quieren lograr un ascenso histórico. Cada entrenamiento y cada partido es lo único que nos puede quitar energías.

¿Qué supone llegar a la segunda fase con esta ventaja?

Tenemos que hacerlo muy mal y ellos hacerlo muy bien para que nos puedan recortar esa distancia. Tenemos 8 puntos y el average con la Cultural y tres partidos de ventaja con el resto. Eso hará que juguemos con más tranquilidad. La meta es asegurar el play off y posteriormente contar con la ventaja que te da ser campeón. Se puede soñar con ese ascenso a Segunda que todos queremos. Confío en que haya un final feliz.

¿Llegar como primero al play off va a ser determinante?

Tiene la ventaja de incluso poder ascender sin meter un gol porque te pueden servir los empates. Si se puede conseguir esta posibilidad hay que ir a por ella.

¿Ha hecho números?

Para quedar entre los tres primeros no creo que hagan falta muchos más puntos. El objetivo en el primer partido es llegar a los 42. Queremos estar metidos matemáticamente en el play off cuanto antes y ojalá podamos ser campeones a falta de uno o dos partidos porque tendríamos tiempo para preparar esos dos partidos que serán dos finales. Pienso que con 43 podría estar asegurado el play off, ya que para que los rivales lleguen a estas cifras van a tener que ganar mucho.

¿La fiabilidad es la principal seña de identidad de este Burgos?

Vinimos para intentar subir a Segunda sabiendo que es complicado porque ascienden 4 equipos de 102. Hay clubes con más presupuesto que nosotros y con buenas plantillas, pero llevamos trabajando desde el inicio de la temporada por este objetivo. Somos un equipo que encaja poco y que no necesita mucho para hacer ocasiones y eso me da tranquilidad. Hemos sido capaces de ganar a grandes equipos como la Cultural o el Numancia.

¿Qué le transmite el equipo?

Algo importante es que ha sabido levantarse rápido después de un tropiezo. Eso me da seguridad. Estoy convencido de que vamos a disputar el play off y que vamos a tener opciones de ascender, aunque será un hándicap jugar en un campo neutral y no poder contar con el apoyo de nuestra afición. Si fuera director deportivo de un equipo que tiene el objetivo de subir a Segunda no querría enfrentarme al Burgos (...).

(Entrevista completa, en la edición impresa de Diario de Burgos de este lunes)