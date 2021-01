El bipartito no subirá los impuestos y «baraja» bajar el IBI

Las bajadas de impuestos no están en el ADN del PSOE. Tampoco en el programa electoral con el que los socialistas acudieron a las urnas en mayo de 2019, donde incluso se comprometieron a aplicar alguna que otra subida fiscal para la presente legislatura. Sin embargo, no solo estos planes han cambiado, tanto por la conformación de un bipartito en el que su socio, Ciudadanos, se niega a cualquier incremento en los tributos, como por el hecho de que la pandemia ha trastocado la hoja de ruta. Es por ello por lo que el alcalde, Daniel de la Rosa, garantiza no solo que «no vamos a subir ningún impuesto» sino que en el Ejecutivo se «baraja» una rebaja el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aliviar a los sectores más afectados por la crisis pero que afectaría a todos los contribuyentes. No se sabe aún hasta dónde llegaría esa rebaja que también se está exigiendo desde el PP.

En los planes también está introducir nuevas bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para premiar la eficiencia energética, que se suman a las que ya entraron en vigor el 1 de enero en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o la exención para todo 2021 de la tasa de terrazas.

