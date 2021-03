Suárez y Megías seguirán vistiendo de amarillo

Primera piedra fijada del nuevo Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda 2021/2022. Tanto el entrenador gijonés Alberto Suárez como el jugador arandino Víctor Megías decidían a lo largo de la jornada de ayer dar el ‘sí quiero’ a la propuesta de renovación del club, por lo que ambos continuarán liderando el proyecto del Príncipe de Asturias, al menos, durante una temporada más. En caso del preparador asturiano, él mismo ha reconocido en rueda de prensa que, a pesar de que "está siendo el año más difícil de toda mi carrera" por las situaciones extradeportivas y de enfermedades (también de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19) que están rodeando al equipo, se siente "muy querido e integrado" en la localidad. Es por eso que, como ha puesto en valor, apenas hubo dificultades para llegar a un acuerdo una vez sentado con el club para analizar su futuro. "No hubo negociaciones", ha añadido dando a entender que la situación se resolvió de manera prácticamente inmediata.

En cuanto al capitán del equipo, el extremo Víctor Megías, el anuncio de su continuidad tampoco tuvo demasiada historia. "Me siento muy unido, muy arraigado al club y ésta es mi casa", ha señalado ante un acuerdo que le ligará a la entidad amarilla durante las tres próximas temporadas y que, además, le permitirá terminar su preparación como entrenador de base de forma paralela a su participación con el primer equipo. "Me han llegado al corazón", apuntaba el extremo destacando, precisamente en referencia a su nuevo rol, a los pequeños jugadores (uno de los equipos infantiles), con los que se ha estrenado esta temporada. Tanto, que "es algo que te llena por dentro y que te hace pensar el por qué de no haberlo hecho antes".

Con estas dos primeras negociaciones, el Blasgón y Bodegas Ceres comienza a cimentar el que será su nuevo diseño de cara al próximo curso. Un año al que miran de reojo porque "seguimos pensando también en el presente", como reconocía también en rueda de prensa el propio presidente del club Eusebio Martín, pero al que ya piensan en anticiparse porque la intención del equipo, al margen de intentar salvar la categoría al final de temporada, es seguir "soñando" con este deporte.