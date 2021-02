Retrasan las revisiones a niños de 84 pueblos sin pediatra

Pauline vive con su bebé de 13 meses en Fuentespina. Aunque hace unas semanas le hubiera tocado pasar la revisión de su primer año de vida, la marcha de la única pediatra que cubría las zonas básicas de salud de Aranda Rural, Roa de Duero y Huerta de Rey lo ha impedido. «Nos lo han retrasado hasta que cumpla los 15 meses», cuenta.

En una situación similar se encuentra Lourdes Núñez, residente en Pinillos de Esgueva, pedanía de Sotillo de la Ribera. A su hija le correspondía el reconocimiento de los 15 meses. Tampoco será posible. Se lo han demorado tres meses más. «Ni siquiera sabemos quién se la va a realizar», lamenta.

Son solo dos de los cientos de niños que están sufriendo retrasos en las revisiones pertinentes por la falta de pediatra en 84 pueblos de toda la comarca. De ellos, 44 municipios pertenecen a Aranda Rural, 28 a Roa y los 12 restantes a Huerta de Rey. El colectivo Sanidad Rural, que hace un par de semanas puso en marcha la campaña «Un pediatra para mi pueblo», acusó a Sacyl de «abandonar» a los menores que viven en zonas rurales.

Cientos de niños decoraron los ambulatorios para visibilizar la falta de pediatras. - Foto: DB

Mientras, desde la Gerencia de Atención Primaria explican que las revisiones de los niños de estas zonas básicas «están a cargo de los pediatras de Aranda y la demanda la atienden los médicos de Atención Primaria de cada zona básica de salud», es decir, el médico de cabecera de cada municipio.

«Ante cualquier duda», agregan, «se les deriva a los pediatras de Aranda hasta que la plaza del área de pediatría esté vacante».

Un sistema que no convence para nada a los padres. «Entre unas cosas y otras, a nuestra niña no le atiende ningún pediatra desde los nueve meses y ya tiene 13», advierte Pauline, al tiempo que subraya que las revisiones sirven «precisamente para evitar problemas mayores». En este sentido, reconoce que esta situación es «preocupante» y advierte que «al final habrá un problema grave en la comarca y entonces se arrepentirán».

Como ella, Lourdes Núñez admite que son momentos de «muchas dudas al no estar atendidos por un especialista». Asimismo, Pauline Maya recuerda la necesidad de contar con «un seguimiento a largo plazo y no que cada vez sea un médico distinto el que atiende a nuestros hijos».

Ambas sienten que los niños que viven en los pueblos «parece que cuentan menos, que no tienen el mismo tratamiento, por no hablar de que la atención pediátrica en zonas rurales se limita hasta los seis años cuando en las ciudades se alarga hasta los 14». Pero no sólo eso. Las revisiones de enfermería que se realizan en el ámbito rural tampoco las llevan a cabo enfermeros pediátricos.

«No pueden dejar abandonados a tantos niños. Espero que estén trabajando y buscando soluciones, que inevitablemente pasan por mejorar las condiciones económicas y laborales de los médicos», sentencia al respecto Maya.

La lucha sigue. Desde Sanidad Rural aseguran que seguirán defendiendo «poder vivir en los pueblos sin que nos dé un ataque de ansiedad», dice su portavoz Rosa Guillén, recalcando que en una situación así, «cuando pierdes derechos, lo único que puede pasar es que pierdas más».

Guillén tacha de «pésima» la gestión de los recursos humanos por parte de Sacyl, máxime cuando en una reunión el pasado octubre les aseguraron que la plaza que dejaría esta pediatra sería cubierta de manera inmediata. «Juegan a cansarnos», denuncia.