Ribera descarta el Plan de Vertido 0 al estar "desfasado"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado este miércoles por "centrarse en donde están esas cargas que el ecosistema no puede absorber, de forma que se requiere de un plan estratégico diferente", por lo que ha rechazado el Plan de Vertido 0, porque "tal fue definido no es una respuesta adecuada al sistema y está desfasado".

En este sentido, propone un cinturón verde en el entorno del conjunto del Mar Menor; un programa, ha explicado, "de filtros verdes en esa franja de 1.500 metros para poder desarrollar un espacio que haga de filtro verde que acelere ese proceso de recuperación de carga contaminante que pueda quedar".

Para lo que tendrán que ensayar distintas cosas. Sugiere, en este punto, la posibilidad de que "debamos intervenir con propuestas de compra de fincas", de manera que haya un programa para ello.

De ahí la importancia de "trabajar sobre el freno total al origen del problema, cuanto antes mejor, con un programa de restauración del ecosistema y seguimiento del IEO y de los científicos, que permita de manera constante tener los datos para evaluar el estado del ecosistema".

Ribera, en su visita a la rambla del Albujón, ha comprobado que más que eso "parece un río, por la cantidad de agua que lleva", de manera que todas las actuaciones que haya que acometer pasan por "respetar lo que nos dice la ciencia y seguir las recomendaciones de los científicos respecto al modo de dar espacio y tiempo para que el ecosistema se recupere con la ayuda de las políticas que frenen esa carga en origen porque ya llevamos mucho retraso".

También ha insistido en la necesidad de que se respete la ley, porque, critica, "no es posible que por miedo a la aplicación de la ley se dé cobertura a unos pocos ilegales que ensucian la paz, la tranquilidad, la posibilidad de vivir de su agricultura o su sector turístico; cumplimiento de las normas, no cabe disimular". Y, como ultima premisa, el "respeto social a la participación social".

De hecho, ha anunciado que mantendrá reuniones periódicas en ese sentido tanto con la Plataforma, como con ayuntamientos y Comunidad y la próxima semana tiene previsto mantener un encuentro con regantes y agricultores.

Aplaude la medida del Ejecutivo murciano

Ribera ha aplaudido la medida anunciada este miércoles por el Ejecutivo murciano, que va en la "buena dirección" y aunque lleva "algo más de un año de retraso, con ella se adoptan normas limitando el uso de fertilizantes nitrogenados y ampliando el espacio hasta 1.500 metros con respecto a la ribera del Mar Menor para poder controlar lo que llega y darle un respiro a este ecosistema".

"Es un movimiento interesante, así como que haya anunciado su decisión de acortar plazos en esa última fase en procedimientos sancionadores que lleva demasiado tiempo pendiente de resolución, con más de 400 expedientes sancionadores, de los que 200 están en sede judicial y más de 200 también pendientes de resolución", ha dicho.

Ha confesado, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Plataforma SOS Mar Menor y, posteriormente, con alcaldes, que esto es un asunto de "primer nivel" para el Gobierno de la nación, porque el Mar Menor es un ecosistema "frágil, emblemático y los perjudicados son los habitantes del campo de Cartagena, los agricultores que cumplen con sus normas, los empresarios y vecinos de los municipios marmenorenses".

Ha defendido, en este sentido, las actuaciones que se han ido acometiendo desde el Gobierno central y ha lamentado las polémicas "desgraciadas" a las que se han asistido.

Por ello, ha resaltado la necesidad de contar con "equipos sólidos que ofrezcan información transparente", con la premisa clave, advierte, del "cumplimiento de las normas, porque estamos a tiempo de salvar el Mar Menor, pero si no se cumplen las normas no hay equidad".

Preguntada sobre la posibilidad de rebajar el acuífero, explica que lo que la comunidad científica ha trasladado es que su vaciado "no tiene sentido, es importante dejarlo tranquilo". Y es que, puntualiza, en el Plan Vertido 0 "estaba sobreestimado hasta 8 veces más de la cantidad que parece que se corresponde con las mediciones reales".

En principio, los expertos "no son partidarios de intervenir en actuaciones de emergencia en el acuífero, sino dejar que se asiente y estar seguros de que no se sigue cargando con nutrientes que no son compatibles".

Según la ministra, el Gobierno regional "tiene suficientes competencias" y "es importante que cada cual ejerzamos nuestras competencias con el máximo rigor". "Estaremos presentes, dialogantes y vigilantes", ha enfatizado. Por último, se ha comprometido a estudiar la propuesta de Ecologistas en Acción, de que el Mar Menor se incluya en el Catálogo de Hábitat en Peligro de Desaparición.