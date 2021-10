Calviño cree que las perspectivas para 2022 son "muy positivas"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, es optimista sobre la buena disposición de España para encarar el futuro con esperanza y aseguró que la recuperación «está en marcha», al tiempo que consideró que el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) anunciado la semana pasada por Pedro Sánchez hará del español «un activo para construir riqueza».

La recuperación

La responsable de Economía argumentó que 2021 está yendo «de menos a más», a consecuencia de un inicio de año marcado, no solo por la tercera ola de la pandemia, sino también por el envite de fenómenos meteorológicos -como la borrasca Filomena- «bastante catastróficos», que impactaron de manera negativa sobre la recuperación. «Pero, a partir de marzo, con el despliegue del plan de vacunación esa recuperación ha ido tomando cuerpo y se ha ido acelerando en esta segunda parte del año», afirmó Calviño, que consideró que las perspectivas para 2022 «son muy positivas». Es más, insistió, dicha recuperación «está en marcha, es intensa y todo el mundo piensa que España va a ser un motor» el año próximo.

Previsiones y realidad

La vicepresidenta también se refirió a los desajustes de las previsiones sobre la evolución del crecimiento y la realidad reflejada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y al respecto confesó su «sorpresa» por las perspectivas al alza ofrecidas por el organismo que, no obstante, no le invitaron a cambiar las suyas. «Había que ser cautos porque se ha producido una corrección a la baja, que también sorprende», afirmó, reiterando su invitación a ser prudentes, pero también a «evitar bandazos».

La subida de la luz

Sobre el precio de la energía, aseveró que la subida de la luz es un asunto que «ocupa y preocupa» al Gobierno, que hace tres años puso en marcha un proceso de transición hacia la energía verde para contar cuanto antes con el suministro «más limpio y barato posible». «Cuanto antes hagamos esta transición y cuanta mayor penetración tengan estas energías más barato será el suministro», vaticinó, agregando que el Ejecutivo español ha sido el primero en «poner en la agenda» europea la subida del precio del gas, iniciativa a la que se van sumando nuevos países apelando a adoptar una respuesta común europea.

«Cuando hablamos con una sola voz, tenemos más fuerza en los mercados internacionales», consideró la socialista, que apuntó que es necesario «repensar la regulación» porque esa transición ecológica debe ser justa «para que los beneficios de este proceso lleguen a ciudadanos y empresas». «Estamos dando respuestas a corto plazo eficaces para estabilizar el precio de la factura eléctrica, pero sin perder de vista el objetivo a medio plazo de la transición a una energía más limpia y barata», añadió.

La ministra justificó la actuación del Gobierno en este ámbito y explicó que han adoptado medidas «muy potentes» en tres frentes, sobre los costes de funcionamiento del sistema eléctrico aprovechando los ingresos de los mercados de C02;reduciendo los beneficios de las empresas; y la bajada de IVA o el impuesto especial de electricidad.

«El objetivo es acabar el año con el precio similar al de 2018», indicó la socialista.

Digitalización

La también responsable de Transformación Digital explicó que el 30% de los fondos del Plan de Recuperación se van a dirigir a este proceso «imparable», que se ha acelerado durante la pandemia, que obliga a asegurarse de que todos los ciudadanos «tienen la capacidad de trabajar, vivir y acceder a los servicios públicos en el ámbito digital» o de que llegue a las pymes.

«Hay que verlo de forma positiva porque España está particularmente bien situada para beneficiarse de las oportunidades de esta revolución tecnológica», opinó, aunque, en cambio, indicó que «aparecemos por debajo de lo que nos corresponde en dos indicadores», la digitalización de las pymes y la capacitación digital del conjunto de la población.

Formación profesional

Sobre la Formación Profesional, destacó que es una enseñanza en la que «hay que invertir, reforzar y modernizar de cara al futuro porque es clave». Constató que el nivel de desempleo con títulos de FP es muy bajo y en determinados casos inexistente -como en nuevas tecnologías- por lo que hay que «apostar por el refuerzo» de la FP, campo en el que se ha avanzado en los tres últimos años, y al que hay que dar un gran empuje en los próximos tres. «Llevamos tres años modernizando y renovando el catálogo de la FP, que estaba francamente obsoleto, trabajando en la formación de profesores y vamos a crear 200.000 nuevas plazas, después de aumentar en 120.000, a la vez que estamos modernizando el equipamiento», enumeró.

Cooperación territorial

Asimismo, reflexionó que la cooperación entre comunidades se ha fortalecido, un proceso que ha galvanizado la pandemia y destacó que el plan de vacunación ha funcionado «extraordinariamente bien», algo que no hubiera sido posible sin la colaboración de las regiones. «A lo largo de este año y medio, he visto como se va reforzando la confianza entre los presidentes autonómicos», indicó.

Calviño, que espera profundizar en esta línea para que en el despliegue del Plan de Recuperación la «cogobernanza y coordinación» se refuerce entre las administraciones y el sector privado porque «debemos remar todos en la misma dirección». Además, enfatizó que el Gobierno tiene una visión «para el conjunto «del territorio, de tal manera que, reiteró, el Plan de Recuperación es un «plan de país».

Gobierno de coalición

Sobre las posibles discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno, argumentó que los Ejecutivos de coalición son «lo normal» en los países del entorno, mientras en España es el primer caso a nivel nacional, lo que requiere un proceso de «adaptación». «Yo me centro en lo que me parece importante, lo que interesa a los ciudadanos y evito cualquier tipo de falsa controversia y especulaciones porque creo que no aportan nada a mejorar la convivencia», zanjó.