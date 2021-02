El Ayuntamiento de Villadiego busca un nombre para el centro de día que estrenará en cuanto la pandemia y el calendario de vacunación lo aconsejen y que sirva para que vecinos de toda la comarca sientan como propias unas instalaciones que gestionará Aspanias y que darán servicio Sotresgudo, Castrojeriz, Melgar de Fernamental, Sasamón... a través de una ruta de recogida por todas ellas.

La obra ya ha finalizado y se encuentra en pleno proceso de certificación del sistema passivhaus, que permitirá un ahorro energético superior al 30%. No obstante, el alcalde de Villadiego no tiene prisa y prefiere aplicar el «sentido común», puesto que aún muchos centros de día no han recuperado la actividad interrumpida por la pandemia. Ángel Carretón añade que este impás lo están aprovechando para darse a «conocer» con reuniones en ceas y ayuntamientos de la comarca de Amaya, donde considera «muy necesario» este servicio. Además del consistorio y Aspanias, el alcalde explica que se ha implicado en esta labor el Grupo de Acción Local Adeco Camino.

El centro de día de Villadiego ha supuesto una inversión en torno a los 500.000 euros y está previsto que genere media docena de puestos de trabajo. Las instalaciones se han construido junto a la residencia de mayores Santa María, que también gestiona Aspanias desde 2016.

Eficiencia Energética. Precisamente ayer, los alumnos del Curso de Eficiencia Energética organizado por la Fundación de la Universidad de Burgos y el Ecyl realizaron una visita focalizada en la central de calor que a través de biomasa sirve a 4 edificios municipales, el instituto, el colegio y estos dos de servicios sociales.

Además, pudieron ver el interior del centro de día, una sola planta de 330 metros cuadrados de superficie útil construida con aislamientos, materiales e instalaciones bajos los parámetros del estándar Passivhaus. Su consumo energético será de 27.390 kWh/año, cuando la media para este tipo de edificios está en 40.000 y las pérdidas de calor por infiltraciones se reducen casi un 90%.

Esta es la primera visita de los alumnos del curso, que acudirán también a instalaciones de industrias, edificios privados de nueva construcción, y públicos y de instituciones de Burgos.