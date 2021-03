Rechazan la idea del PP de parar la concesión del Plantío

El Partido Popular no ha logrado su objetivo de parar la concesión de la gestión del estadio municipal de El Plantío al Burgos CF durante 40 años a cambio de la realización de inversiones. Sus 7 concejales se han quedado solos en el apoyo a su proposición después de que los 11 del PSOE votaran en contra y Ciudadanos (5), Podemos (2) y Vox (2) se abstuvieran. Ello a pesar de que el Pleno no es el órgano competente para dictaminar sobre esta tramitación administrativa sino la Junta de Gobierno Local. El concejal de Deportes, Leví Moreno, defendió la concesión demanial como el mejor procedimiento al beneficiar al club, a la ciudad y al resto de instalaciones deportivas. También avanzó que se hará con total "garantía". "Será un procedimiento claro, limpio e impecable", apuntó al tiempo que indicó que el Burgos CF ha presentado los avales requeridos, que están siendo estudiados y a final de mes se reunirá la mesa de contratación para culminar el procedimiento.

Desde el PP, Jorge Berzosa se posicionó en contra de continuar con el proceso al considerar "excesivo" el tiempo de concesión y las dudas sobre la "solvencia económica" de los actuales gestores del Burgos. También urgió que sea el Ayuntamiento el que arregle el césped con sus propios recursos.

Este último planteamiento suscitó las críticas de Ciudadanos y Podemos, que recordaron que el PP ha gobernado durante 16 años y no lo ha hecho. "No estamos de acuerdo con la concesión demanial pero no entendemos que el PP plantee arreglar el césped cuando no lo incluyó el mandato pasado cuando realizó obras en el estadio. ¿Qué obra hay que hacer? ¿qué coste tiene?", señaló el portavoz de Cs, Vicente Marañón.

Desde Vox se mostraron a favor de la concesión pero expresaron sus dudas "sobre el proyecto administrativo y financiero" del club. Finalmente, Podemos, que votó a favor en Deportes, se pasó a la abstención. "Los 40 años de concesión nos parecen muchos y el dinero que pone el club, poco pero ningún club había puesto nada sobre la mesa y ahora se abre esa posibilidad", señaló Israel Hernando.