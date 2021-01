Decepción en CyL porque Sanidad ni trata el confinamiento

La Junta de Castilla y León califica de "decepcionante" la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada este jueves, en la que el Ministerio de Sanidad ha ignorado la petición de la mayoría de las comunidades autónomas de avanzar en la toma de nuevas decisiones para hacer frente a la actual situación pandémica por la covid-19.

"Hoy me esperaba un avance, una decisión o una herramienta para seguir avanzando nosotros, pero no se ha tratado para nada", ha lamentado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que no cree que lo que se esté haciendo ahora sea cogobernar. "Cogobernar significa: o que el Gobierno tome decisiones y las Comunidades Autónomas, de manera consensuada, trabajemos con ellas y las apliquemos o, si no se hace revisión del Real Decreto del Estado de Alarma, al menos que se deje tener a las Comunidades las herramientas suficientes para poder abordar la situación".

El Pleno celebrado esta tarde bajo la presidencia de la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha evidenciado el "enrocamiento y la continuidad de los planteamientos" del Gobierno, dejando a las autonomías el peso de la gestión de la actual crisis sanitaria "pero desde un régimen normativo insuficiente para la toma de decisiones efectivas", considera la Junta.

En esta reunión, nuevamente Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta han demandado la "imprescindible necesidad" de articular herramientas jurídicas válidas con las que abordar aspectos no cubiertos por el actual Real Decreto 926/2020 sobre el Estado de Alarma en vigor y, más concretamente, en lo referido a confinamientos selectivos y a la ampliación de los horarios del toque de queda, explican fuentes del Ejecutivo regional.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido en la necesidad de que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan de mecanismos "suficientes y legales" con los que afrontar nuevas ondas pandémicas, no solo la actual, habida cuenta de la ralentización evidente de la vacunación frente a la covid-19 por los problemas de suministro.

La opción de poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por varias regiones, entre ellas Castilla y León, pero estas peticiones han sido ignoradas, reconocen fuentes de la Junta.

En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Verónica Casado ha traslado su preocupación por la falta de dosis de vacunas, tal y como había sido planificada su disponibilidad, situación que no solo conlleva un descenso actual del ritmo de inoculaciones entre los grupos prioritarios previstos, sino que genera una falta de certezas que complica enormemente la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar.

"Si (las vacunas) nos siguen llegando en este número y de la manera que nos están llegando, no vamos a poder tener vacunada al 70% de la población antes del verano", ha remarcado Casado, que subraya que si no se consigue que las industrias farmacéuticas entreguen las vacunas tal y como se había acordado "nos van a poner en una situación mala".

También Verónica Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos, explica la Junta en un comunicado.