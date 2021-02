El PP asegura que Podemos no estará en la negociación del CGPJ

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que Podemos "está al margen de cualquier conversación para renovar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha admitido que es un "paso importante" que el PSOE acepte esta condición de Pablo Casado de apartar a la formación morada de esa negociación. Según ha añadido, ahora hay que "seguir profundizando" en las otras dos condiciones de su partido.

"Este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia", ha sostenido García Egea en una entrevista en la Cadena COPE, en la que ha dejado claro que "el pirómano no puede elegir al bombero". "Es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante", ha añadido.

En esta línea, el dirigente popular ha insistido en que la formación liderada por Pablo Iglesias no "va a estar en la renovación" porque Podemos "tiene un pacto con Pedro Sánchez pero no con el PP". "Y como estamos hablando de un pacto parlamentario, Podemos no es necesario en absoluto y hay que seguir profundizando en el camino", ha apuntado.

"Obligados" a esa renovación

Al ser preguntado si el acuerdo para renovar el CGPJ se podría anunciar en las próximas horas, García Egea ha señalado que los partidos políticos "están obligados" a esa renovación "dentro del marco de la Constitución" y ha recordado que su partido planteó tres condiciones para que se llevara a cabo.

En primer lugar, que Podemos "no tuviera nada que ver en esta negociación"; segundo, "avanzar en la despolitización" y se aprobara una ley en ese sentido, de forma que no haya políticos "que dén el salto" de la política al Consejo; y tercero, que se "reforzara la independencia de los órganos judiciales" y "nunca más una fiscal general del Estado pase de ministra" a ese cargo en el Ministerio Público, en alusión al nombramiento de Dolores Delgado.

"Parece ser que el PSOE está aceptando al menos la primera de estas condiciones. Hay que seguir profundizando", ha manifestado, para añadir que el PP está formado por "gente coherente" y si se aceptan las condiciones su partido "no tiene ningún problema en seguir adelante".

Dejar a Podemos al margen, "un paso importante"

García Egea ha confirmado que Podemos "está al margen de cualquier conversación para renovar el CGPJ" y ha admitido que el PSOE "ha tardado unos meses" en aceptar esa petición. Eso sí, ha señalado que es "un paso importante, sin lugar a dudas" y que van "avanzando" una vez que se ha aceptado uno de sus requisitos.

En cuanto a los otros dos condiciones que ha planteado el PP, ha señalado que son "muy sencillas" de cumplir y "muy necesarias en los tiempos que corren". En este punto, ha indicado que esta semana han conocido que Dolores Delgado "ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al PP".

"Esto confirmaría que Delgado ha utilizado la misma técnica que con Bárcenas durante la campaña electoral y confirmaría que el PSOE quiere utilizar las instituciones a su antojo y con intereses electorales", ha manifestado, para resaltar que eso "socava la credibilidad de las instituciones" y produce un "descrédito enorme". A su juicio, hay que tener "una cabeza en la Fiscalía General del Estado que no esté permanentemente cuestionada".

Por eso, ha señalado que las dos condiciones restantes son importantes para que los políticos "nunca más den el paso" de la política al CGPJ y se "refuerce la independencia judicial", "convergiendo con la Comisión de Venecia" y "con el resto de países de la UE". Además, ha señalado que si Pablo Casado llega a Moncloa una de sus primeras propuestas será apostar por la "despolitización total" en las instituciones.

Sería "deseable" un acuerdo globar con "bases objetivas"

El secretario general del PP ha señalado que sería "deseable" que todos los órganos constitucionales pendientes de renovación "se incluyeran dentro de este acuerdo, sobre todo con premisas y con bases objetivas".

"Sería deseable que se alcanzara un acuerdo objetivo y con bases sólidas para que los ciudadanos vean que cuando hay objetividad y criterios que permiten mejorar el proceso y el sistema, los dos grandes partidos se ponen de acuerdo sin ningún tipo de problema", ha manifestado.

Preguntado si el acuerdo incluye también a magistrados del Constitucional, dado que en unos meses caduca el mandato de dos magistrados y cambiará la correlación de fuerzas en el tribunal, García Egea ha afirmado que en la "renovación de los órganos constitucionales Podemos no va a tener nada que ver".

Eso sí, ha reconocido que en este momento esas plazas del TC "no están encima de la mesa", ya que, según ha dicho, no saben qué puede ocurrir el año que viene ante el "escenario de insostenibilidad de la coalición de socios". "Puede incluso haber otro gobierno distinto", ha exclamado.