Alertan del daño del alza de la luz a industrias y autónomos

Reza el refrán que tras la tormenta llega la calma. Una vez que la borrasca Filomena ha pasado a la historia, dejando tras de sí nevadas y temperaturas mínimas excepcionales, cabría esperar cierta normalidad. Pero no, en esta ocasión el popular dicho no tiene validez, ya que los ciudadanos y las empresas, en plena ola de frío extremo, están pagando la electricidad a precio de récord. En la jornada de ayer el valor medio diario en el mercado mayorista se situó en casi los 90 euros por megavatio hora (MWh), el segundo pico más alto tras los 94,99 euros del pasado viernes. Las previsiones de cara a lo que resta de mes no son nada favorables, lo que está levantando el temor y numerosas críticas entre los empresarios burgaleses.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales alertan de la precaria situación por la que pasan en estos momentos muchas compañías, por lo que la subida del recibo podría tener «numerosos efectos adversos» a corto plazo. «Estamos hablando de uno de los mayores incrementos en la factura desde que hay registros, y encima en plena pandemia.Es una noticia muy negativa para todos», confiesa Emiliana Molero, secretaria general de FAE.

En el caso de Burgos explica que este crecimiento casi desbocado afectará sobre todo a las compañías con contratos indexados, es decir, las que pagan por la energía eléctrica consumida el precio real de adquisición en el mercado mayorista.«Hemos registrado picos de incrementos de hasta el 50% con respecto al 13 de enero de 2020», admite Molero. También se verán gravemente afectadas todas aquellas mercantiles con contratos anuales pero que tengan que renegociar su precio a partir de febrero.«Pueden tener un problema ya que renovarán a partir de unos valores muy altos», precisa la secretaria general de FAE. Según han recogido en las oficinas de la entidad burgalesa, la subida del precio de este arranque de 2021 esta siendo una de las mayores desde que hay registros.

