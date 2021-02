Fallece el cineasta burgalés Antonio Giménez-Rico

El cineasta burgalés Antonio Giménez-Rico ha fallecido este viernes a los 82 años de edad. Fue director de la Academia de Cine entre 1988 y 1992. Entre sus películas están Las ratas, Jarrapellejos, Retrato de familia, El disputado voto del señor Cayo o Vestida de azul.

En octubre de 2018, Giménez-Rico recibió la Espiga de Honor en la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un premio que reconoció su trayectoria y toda una vida dedicada al cine cuando se cumplían cincuenta años del estreno de su primer trabajo, El hueso (1968) y treinta de Jarrapellejos (1988), una película con la que compitió en el Festival de Berlín. "Siempre me ha apasionado contar historias, contarlas bien. Siempre he defendido mi capacidad para hacerlo", declaraba el burgalés antes de recibir el galardón en el Teatro Zorrilla.

El realizador tiene en su haber una veintena de películas comprendidas entre el mediometraje Mañana de domingo (1966) y El libro de las aguas (2008). El día que recibió el citado galardón, afirmaba estar "retirado del mundanal ruido" y "dedicado a ver los toros desde la barrera".

Al repasar su trayectoria, consideraba haber sido "un verdadero privilegiado" por haber encontrado siempre productor para sus trabajos y no ocultaba sentirse orgulloso por haber contribuido al lanzamiento de actores y actrices muy respetados en el cine español como Lydia Bosch (El disputado voto del señor Cayo), Aitana Sánchez-Gijón y José Coronado (Jarrapellejos) o Maribel Verdú (Soldadito español). "He tenido buena vista para elegir actores que luego se han consolidado con carreras de prestigio", remachó aquel 22 de octubre.

Responsable de una filmografía caracterizada por las adaptaciones literarias de autores como Delibes, no oculta que se ha retirado sin cumplir su propósito de llevar a la gran pantalla Inquietud en el Paraíso, de Óscar Esquivias. Así se lo confesó a Diario de Burgos días antes de recibir la Espiga de Honor, cuando afirmaba que, a punto de cumplir 80 años, "aunque me lo propusieran, quien no está en condiciones soy yo".