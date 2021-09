Podemos exige una investigación interna en Aguas

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Maragrita Arroyo, y el consejero vecinos de la formación morada en Aguas de Burgos, Luis Oviedo, han avanzado esta mañana que solicitarán "una investigación interna" para aclarar lo que ha sucedido en el proceso de selección para escoger al futuro número 2 (el director técnico) de la sociedad.

Oviedo ha recordado que el técnico al que se le encargó la elaboración de las preguntas asegura que no se ha producido ninguna filtración de las preguntas y que los informáticos que revisaron su ordenador no han podido detectar que fuera hackeado. Acto seguido ha manifstado también que "este tipo de situaciones" en los procesos de selección "no se pueden repetir" y ha lamentado que pese al paso del tiempo "no se ha conseguido erradicar" la falta de transparencia. "Hay que acabar con estas malas fórmulas" y establecer controles para garantizar que se cumplen los principios de "igualdad, mérito y capacidad".

Respecto a la decisión del equipo de Gobierno de continuar con el proceso, Oviedo ha afirmado que ellos no están "ni a favor ni en contra" ya que, sin más elementos de juicio, las bases "obligan" a que continúe y no se detenga.

La polémica surgió después de que solo 1 de los 15 aspirantes lograra aspirar el examen teórico. El consejero vecino ha recordado la alta capacitación de quienes concurrieron al proceso, que solo fue superado por el exdirector técnico de la sociedad.

Al proceso aún le quedan tres pruebas más: un ejercicio práctico, una prueba psicotécnica y una entrevista. Se han quedado desiertos los procesos para seleccionar al asesor jurídico, al jefe de laboratorio y de la EDAR.