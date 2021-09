El 46% de los burgaleses se declara católico practicante

El arzobispo, Mario Iceta, ha presentado esta mañana los principales resultados de un extenso estudio sociológico encargado por la Diócesis a la empresa Ikerfel con el objetivo de conocer cómo ve la sociedad burgalesa, capital y provincia, a la Iglesia. El trabajo se desarrolló entre junio y julio, a través de 726 encuestas telefónicas a mayores de 18 años en las que se plantearon 34 preguntas distintas. El resultado es un estudio de 96 páginas (disponible en la web de la Diócesis), del que ayer se destacaron varios datos. Por ejemplo, que el 67% de la población se declara católica (el 21% no practicante y el 46% practicante) y que el 59% valora de forma positiva la Iglesia católica. Entre las acciones eclesiales más valoradas destaca el trabajo de los misioneros, de Cáritas y, ha añadido Iceta, las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral.

En la encuesta, que tiene una fiabilidad del 95% y un margen de error del 3,71%, también se ha preguntado por lo que no gusta de la Iglesia, con un 31% de la muestra que la valora de forma negativa. Entre las principales razones para ello se enumera "la actitud y la forma de actuar", "manipulación" e "hipocresía", en el sentido de "no predicar con el ejemplo" o tener un comportamiento hipócrita y, también, se les atribuye falta de transparencia y no estar adaptada al mundo actual.

"Creo que era bueno contar con un estudio objetivo de lo que es la Iglesia en Burgos", ha señalado Iceta, recordando que "estamos en un momento de asamblea diocesana", un proceso que determinará el caminar de la Iglesia en Burgos en los próximos años. "Si queremos servir a la diócesis y a la sociedad es bueno saber cómo nos ven; es un ejemplo de coherencia y transparencia".

Iceta ha estado acompañado en la presentación por el sacerdote José Luis Lastra, vicario de Pastoral, y la profesora de Estadística Aplicada en la UBU Beatriz Núñez, quien ha comentado los pormenores de la metodología y los resultados como experta en la materia.