Los cines Odeón regresan después de 5 meses con 4 estrenos

Bajaron la persiana obligados por la segunda ola, cuando se clausuraron las grandes superficies el 6 de noviembre. Pero aunque la actividad regresó a los centros comerciales el 18 diciembre, los cines Odeón decidieron entonces continuar cerrados ante la falta de estrenos y una incidencia que presagiaba otra de esas odiosas curvas, y que se confirmó con el cierre otra vez de estos espacios entre el 13 de enero y el 8 de marzo. A las puertas de la Semana Santa, y tras casi cinco meses sin recibir espectadores, las siete salas del centro comercial El Mirador vuelven a llevar el séptimo arte a la pantalla grande.

«Abrimos porque coincide que hay estrenos interesantes y que llegan las vacaciones escolares. Sabemos que el público tiene ganas y ahora solo esperamos que se llene porque los aforos son del 33% y nuestras salas son muy amplias como para que haya peligro. La más grande, de 330 butacas, puede acoger a 108 espectadores; y la más reducida, de 127, tiene habilitadas», detalla la gerente, Begoña Román. Y como en el resto de recintos de este tipo, el espectador se ubica en la butaca con las filas anterior y posterior a la suya vacías y separado dos metros del siguiente espectador.

La vida vuelve a los Odeón sin barra de cafetería porque no está permitido comer ni beber dentro de las salas y con algo menos de la mitad de la plantilla. De los veinte trabajadores que estaban antes de declararse el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 hay ahora operativos once, aunque dos permanecen aún en un ERTE y de los nueve restantes, cinco lo mantienen de forma parcial. Aún así, Begoña Román cree que para ellos fue más crítica la anterior crisis, «cuando nos afectaba de manera particular porque la empresa entró en concurso de acreedores; ahora sabemos que es algo común a todos y lo llevamos de otra forma».

Títulos infantiles y con gancho. Tras poner a punto las máquinas que hacen posible la magia del cine (Román ha acudido a encenderlas todas las semanas), las historias vuelven a la pantalla en tres sesiones por día (no en todos los casos), permitiendo que 462 espectadores por pase puedan evadirse de lo que nos espera cuando concluyan los títulos de crédito.

Odeón regresa con una cartelera de 8 películas de las que la mitad son estrenos y la otra mitad, muy recientes. Hay títulos familiares, aprovechando las vacaciones escolares, como Tom y Jerry, los míticos dibujos del gato y el ratón; Godzilla vs Kong, el duelo entre dos monstruos del cine; Monster Hunter, también con bestias de gran tamaño, o En guerra con mi abuelo, comedia protagonizada por Robert de Niro. Para público adulto se estrena Libertad, de Enrique Urbizu, e Inmune, basada en la covid-19. Y recuperan Los traductores, película francesa de Régis Roinsard, y la candidata al Oscar Nomadland.