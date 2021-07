Denuncia que su hija repetirá al no acudir a clase por miedo

Derecho a la salud o a la educación. Una familia denuncia que su hija tendrá que repetir curso al tener abierto un expediente de absentismo pese a haber presentado justificantes en el colegio de los problemas de asma que padece la madre y de la bronquiolitis de su hermano pequeño, que también está matriculado en el mismo centro educativo, el Princesa de España de Villarcayo.

Avelina Martínez matriculó a su hijo en tercer curso de Infantil y a su hija en tercero de Primaria pero, al inicio del curso, al comprobar el aumento de contagios de coronavirus decidió no enviar a sus vástagos al centro educativo al considerar que no era un entorno seguro e iban a tener que permanecer en clase con las ventanas abiertas y la mascarilla. «Envié escritos al colegio alertando de nuestra situación y también me dirigí a la Gerencia de Atención Primaria para que me emitieran un certificado pero ahora me encuentro con que no dejan pasar de curso a mi hija y tiene que repetir», subrayó, una situación que no afecta al hijo al cursar estudios no obligatorios.

En el centro educativo dijeron a la madre que se seguían todos los protocolos de seguridad para evitar contagios pero las explicaciones no convencieron a Martínez. «No me podían garantizar la salud, que es un derecho de mis hijos, mientras que en casa yo sí les garantizo la educación con los libros y el aula virtual, dado que además soy maestra», añadió.

Según señala en su misma situación había otros padres y madres que temían el contagio y no llevaban tampoco a sus hijos e hijas a clase pero que acabaron cediendo y llevándoles tras la insistencia del colegio, a «pesar de estar muertos de miedo».

Martínez no se movió de su posición y finalmente a su hija la han abierto un expediente de absentismo. No ha podido examinarse y, por lo tanto, no pasará de curso. «Me niego que una decisión que hemos tomado adultos perjudique a mi hija. Lo único que pido es que la examinen».

En este sentido, también lamentó que desde el centro educativo no se le hayan facilitado las tareas. La madre ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org.

Desde la Dirección Provincial de Educación se recuerda a comienzo de curso se estableció que la asistencia a clase fuera presencial, de modo que no acudir con normalidad trae consigo la apertura de un expediente de absentismo. También se alega que la promoción es una decisión que compete al equipo docente.