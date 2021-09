Igea acude al HUBU para mostrar "apoyo explícito" al gerente

El vicepresidente y portavoz de la Junta, así como consejero de Transparencia, Francisco Igea, ha estado esta mañana en el HUBU para manifestar su "apoyo explícito y total" al gerente del HUBU, José María Romo. En principio ha explicado que acudía para conocer tecnología puntera del HUBU, pero a continuación ha especificado que también quería "felicitar a todos sus trabajadores" y "también a quienes han sido nombrados a través de un proceso selectivo", en alusión a los relevos en seis jefaturas de servicios asistenciales desde el verano de 2020. En esta alabanza a los profesionales ha insistido en que "nadie es más que nadie" en alusión a la polémica suscitada por la jubilación forzosa del oncólogo Carlos García Girón. "Los hospitales no son de nadie, de nadie más que los ciudadanos", ha subrayado.

En este sentido, Igea se ha mantenido en los argumentos esgrimidos con anterioridad y ha dicho que el oncólogo no cumple los tres puntos que fija la normativa, aprobada en 2012 por el equipo de Juan Vicente Herrera, y que serían los siguientes: hay especialistas en la bolsa de empleo que podrían sustituir a García Girón, no desarrolla técnicas relevantes en el ejercicio de su profesión y que tampoco lidera proyectos de investigación importantes, a los que Igea ha añadido "o que se esté en una situación que lo haga a uno imprescindible, y no es el caso". Ha reiterado que hay que agradecerle su "excelente trabajo", pero ha insistido en que no se puede tratar a la gente de forma desigual "sin caer en algo que es delictivo, como la prevaricación". "Nadie es más que nadie ante la ley ni ante la norma".

Esta decisión ha generado una oleada de protestas en la provincia y provocó que el PP de Burgos pidiera el cese de Romo; algo sobre lo que Igea ha dicho que "lo que diga el PP a este respecto no nos afecta, porque no reaccionamos a comunicados de partidos políticos, sino a los datos asistenciales, a los de reclamaciones y a otros datos". Ahí ha señalado que los resultados de eficacia, eficiencia y calidad de la actividad hospitalaria del HUBU justifican el respaldo a la gerencia, sobre todo, ha señalado, porque el número de reclamaciones es inferior al de la media. No ha mencionado las listas de espera del HUBU, que con datos oficiales del pasado junio eran las peores de la Comunidad y, cuando se le ha preguntado por esta cuestión la ha justificado por la pandemia.

(Más información mañana, en la edición impresa de Diario de Burgos)