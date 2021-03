San Pablo y Tenerife, dos campeones frente a frente

Dos firmes candidatos al título se verán hoy (18.30 horas) las caras en el Coliseum. El San Pablo es el vigente campeón de la Basketball Champions League y de la Copa Intercontinental, mientras que el Lenovo Tenerife también sabe lo que es ganar esos dos títulos y estuvo presente en la Final Eight de Atenas el pasado mes de octubre. Después de haber sacado adelante sus respectivos encuentros de la primera jornada, lucharán por alcanzar el liderato del Grupo J y encarrilar su clasificación entre los ocho mejores.

Los burgaleses y los canarios medirán sus fuerzas por tercera vez esta temporada. En las dos anteriores, la primera vuelta de la Liga Endesa y la Copa del Rey, el conjunto chicharrero salió vencedor. Sin embargo, Joan Peñarroya, entrenador azulón, no cree que esa circunstancia vaya a pasar factura a los suyos: «No hemos sido capaces de ganarles esta temporada, pero no tengo la sensación de que esos dos partidos nos vayan a afectar. Nos dan información y a ellos también. Estoy seguro de que será un partido nuevo y, si estamos bien, tendremos opciones de lograr la victoria».

En el choque copero, que acabó con triunfo insular (87-76) gracias a su magnífico acierto exterior y a su trabajo en el rebote, el San Pablo tuvo la sensible baja de Alex Renfroe y esta vez no podrá contar con Kenneth Horton, quien dio positivo por covid-19 el pasado fin de semana: «Está en casa. No es asintomático del todo, pero se encuentra bastante bien. Tiene un poco dolor de cabeza, un poco de tos y no ha dormido bien. Esperemos que no vaya a más el proceso y pueda estar pronto con el equipo», explicó Peñarroya.

El Tenerife ganó la primera edición de la Champions en la temporada 2016/17. En la imagen, encima de la copa, está el exazulón Ferran Bassas, entonces en el equipo canario. - Foto: FIBA

Sí que entró en la lista para este compromiso Renfroe, quien ya acumula tres duelos consecutivos tras recuperarse de la lesión. «Estuvo inactivo muchas semanas y va a necesitar tiempo. Le veo con algo más de chispa, aunque un poco lejos del nivel que nos ha mostrado. Si tenemos a Alex bien, vamos a ser mejores. Era importante para nosotros que empezara a encontrar sus situaciones de juego», comentó el técnico catalán.

El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones (...).

