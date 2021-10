El "miedo" a perder y la derrota "mentirosa"

Tras la victoria del Burgos CF en el derbi ante el Mirandés, los técnicos de ambos equipos ofrecieron sus impresiones de lo ocurrido. Julián Calero agradeció el apoyo de la afición para lograr tres puntos "muy importantes", mientras que Lolo Escobar aplaudió la versión de su equipo en El Plantío, donde consideró que, al menos, mereció lograr el empate.

Julián Calero: «En la segunda parte hubo miedo a perder lo ganado»

Julián Calero reconoció la importancia de los tres puntos, el apoyo de la afición y destacó el trabajo de sus jugadores y la buena primera parte de su equipo. «Lo primero que quiero hacer es felicitar a la afición. Creo que en nuestro estadio van a montar la resistencia. Es tremendo el esfuerzo que están haciendo. Un punto y medio es para ellos, y el otro punto y medio para el esfuerzo de los chicos», aseguró.

«El partido ha sido complicado y una de nuestras armas eran las acciones a balón parado. Creo que en la primera parte hemos hecho muchas cosas bien. Al final hemos conseguido una victoria sufrida, con el apoyo del público, con miedo a perder lo ganado. Y eso ha hecho que quizás nos hayamos metido más de la cuenta atrás. Hemos defendido muy bien y las cabezas que teníamos eran poderosas. Nos ha tocado sonreír, y la semana pasada nos tocaron lágrimas».

«En la segunda parte es que ellos iban ganando terreno y nos costaba salir. Eso ha provocado que el jugador pensase que era mejor guardar el botín que arriesgar para meter el segundo. Ellos cogieron la iniciativa y nos faltó alguna contra y tener más el balón. Amanecimos penúltimos en la clasificación y eso es una pequeña mochila. Ellos sabían que los tres puntos eran muy importantes».

Lolo Escobar: «Esta es una derrota mentirosa, el equipo ha estado muy bien»

Pese a la derrota, Lolo Escobar destacó el juego de su equipo y aseguró que el Mirandés mereció al menos el empate. «Hay derrotas que son mentirosas, lo mismo que victorias que son mentirosas. La victoria en Tenerife fue mentirosa y esta derrota es mentirosa. El equipo ha estado muy bien, ha dado la cara. No quiero quitar méritos al Burgos, que ha hecho un gran partido, pero creo que hemos tenido opciones de al menos lograr el empate. El cabreo con el que me fui el otro día no es ni parecido al de hoy. Estoy orgulloso de mis jugadores».

El gol llegó en una acción de estrategia, peligro con el que ya contaba Lolo Escobar: «Había que intentar evitar las faltas laterales porque en eso son superiores a nosotros. Hemos pecado de ingenuos, era una falta innecesaria. Quizás es en lo único que hemos fallado. Pese a ello me voy muy contento y satisfecho con el juego del equipo».

«Hay días que tienes fortuna como en Tenerife y otras, como en este caso, el balón pega en el larguero y sale fuera. Hemos merecido más pero solo queda felicitar al Burgos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los jugadores han tenido personalidad, carácter. En una acción hemos mostrado nuestros defectos, ellos sus virtudes y ahí se ha ido el partido».

