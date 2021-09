Igea: "No está en el ánimo de Mañueco convocar elecciones"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), afirmó hoy que “no está en el ánimo” del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), el adelanto de las elecciones en Castilla y León y defendió que el Ejecutivo es sólido y los socios han aclarado “malentendidos” de los últimos días.

“No hay ni cambios en el Gobierno, ni elecciones”, proclamó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el PP votara en las Cortes la iniciativa del PSOE para retirar la reforma de la atención primaria en Castilla y León.

Igea aseguró que trasladaba, como portavoz, la posición de Fernández Mañueco al manifestar que “no está en el ánimo del presidente” la convocatoria de unas elecciones y recalcó que se han aclarado “un malentendido” recogido en la Proposición No de Ley sobre sanidad rural, como es que no podían retirar un plan que no se ha aprobado por el Consejo de Gobierno.

En tal sentido, explicó que el Consejo de Gobierno se desarrolló en “un tono cordial y franco”, reiteró que ambos socios se dicen las cosas a las claras y añadió que el presidente dio un abrazo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Según precisó, la la reunión del Gabinete terminó “con aplausos y abrazo”.

El vicepresidente mantuvo la confianza en Fernández Mañueco; afirmó que “todos cometemos errores”, en referencia a una PNL que cuyo contenido partía de “una premisa errónea”, y culpó al PSOE de “mentir y calentar el ambiente” con propuestas que no se pueden realizar.

“La confianza es mucho mayor” en este momento, “hemos hablado las cosas con franqueza”, manifestó Igea, quien argumentó que no es la primera vez que los socios no votan juntos una alternativa y se refirió a “un error de información” entre los portavoces de PP, Raúl de la Hoz, y David Castaño (Cs), “que llevó al presidente a decir lo que dijo”.

De esa manera, se refirió a que Fernández Mañueco el lunes, en su respuesta a Luis Tudanca, expresara que iban a votar a favor de la proposición no de ley socialista, lo que achacó a “un malentendido en el funcionamiento de las Cortes, en referencia a lo que hablan los portavoces de ambos grupos para coordinar antes del pleno las votaciones.

Igea reiteró que no existe un plan de reordenación, pero si una Estrategia de mejora de la Atención Primaria con 120 medidas que tienen el respaldo de los grupos de las Cortes, excepto del PSOE que se levantó del grupo de trabajo por “razón política”.

Una vez aclarado “el malentendido” aseguró que se mantiene la acción de gobierno y no se plantean cambios, ya que consideró que PP y Cs forman un gobierno estable en Castilla y León.