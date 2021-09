La campaña micológica de otoño se prevé "óptima y típica"

Si no llega ningún anticiclón y el tiempo se mantiene como hasta la fecha, Castilla y León podría contar con una campaña micológica de otoño, la más importante en términos de producción, “buena y típica”, ya que la producción de boletus arrancará por San Miguel en todos los bosques productores de la Comunidad.

El técnico del área de micología y truficultura de la Fundación del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), José Miguel Altelarrea, detalló a Ical que a pesar de que la campaña no está generalizada es posible recolectar níscalos, boletus aereus, amanitas y boletus edulis en algunos bosques y zonas elevadas de la Comunidad, sobre todo, en las áreas montañosas de Soria y Burgos (zona Urbión).

Las lluvias de últimos de agosto y principios de septiembre y las de la última semana han favorecido que los suelos mantengan la humedad suficiente para la fructificación de setas silvestres comestibles y es posible que en una semana o 15 días, a lo máximo, la campaña arranque en toda la Comunidad, ya que las lluvias han sido generosas en todo el territorio, las temperaturas por las noches no son bajas y tampoco se han dado episodios de calor de día. “Este año la campaña puede ser típica, es decir de manual, ya que ha llovido en toda la Comunidad a finales de agosto y principios de septiembre y el miguel (boletus edulis) se recogerá por San Miguel”, precisó.

Asimismo, indicó que los técnicos en micología no se atreven a aventurar si la campaña se mantendrá en condiciones óptimas de producción, ya que toda depende del tiempo para su mantenimiento. “Los suelos de los pinares silvestres tienen las condiciones adecuadas para la fructificación de boletus, porque tienen bastante humedad y no se dan temperaturas elevadas y no hiela”, destacó.

Altelarrea indicó, no obstante, que si el tiempo se mantiene todas las zonas productoras de setas en Castilla y León entrarán en producción en los próximos siete o 15 días, a excepción de las zonas de llanura de Valladolid, Segovia y Soria-que se recogen níscalos- y entrará en producción más tarde.

Desde la Fundación Cesefor se apunta a que los recolectores, cada vez más en España, tienen ganas después de las restricciones a la movilidad por la pandemia de recolectar setas en Castilla y León, una Comunidad que se caracteriza por la accesibilidad de sus bosques y la variedad de especies micológicas.

Asimismo, subrayó que en España, Teruel es la provincia que actualmente está en plena producción de boletus. Por último, desde Cesefor se recuerda que para recolectar setas en Castilla y León es necesario expedir el permiso correspondiente en ayuntamientos y puntos oficiales; existen límites de recolección por persona, día y tipo de permiso; y es necesario no recolectar ejemplares muy maduros.

“El Decreto de Castilla y León recomienda no pisotear o estropear las setas que no vayas a consumir y se exige al recolector que respete el monte con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del bosque”, reseñó.