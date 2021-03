Las agencias ven «campaña política» en la vuelta del Imserso

La situación de las agencias de viajes es cada vez más crítica y el reciente anuncio de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de que en septiembre se prevé retomar el programa del Imserso no han supuesto ningún alivio en el sector. Es más, expresa su malestar por cuanto no creen que será posible materializarlo. «No sé como se pueden permitir el lujo de realizar ese tipo de comentarios cuando a día de hoy es algo inviable porque seguimos con el cierre perimetral de la región», subraya la presidenta de Abeav, Icíar Blanco, quien asegura que no han recibido ninguna notificación oficial al respecto.

Blanco considera que se trata de una «campaña política» para que «nos olvidemos de la Semana Santa», una temporada que ya dan por perdida debido a que la Junta quiere mantener la limitación de la movilidad en la Comunidad más allá de esas fechas, además de que sostiene que el programa para mayores tiene un escaso impacto en la actividad de sus negocios. «Lo que necesitamos es que los ciudadanos puedan moverse», subraya, extendiendo esa solicitud a todo el territorio nacional, ya que si se permite solo dentro de la región, como en la actualidad, carece de repercusión en el sector por cuanto la mayoría de los viajes de una provincia a otra son de un solo día, además de que los clientes tienen ganas de buscar otros destinos de sol y playa.

La presidenta de la Asociación Burgalesa de Agencias de Viajes considera que «no tiene ningún sentido» que se anuncie la reanudación del Imserso tan a largo plazo, aunque precisa que «si lo tienen tan claro que nos ofrezcan garantías para poder decir a nuestros clientes que pueden viajar a partir del mes de septiembre». No obstante, hace referencia a las diferencias entre autonomías, poniendo como ejemplo Madrid, donde las agencias «sí que están haciendo reservas para junio» y critica que esta situación provoca que «no todos estemos jugando con las mismas cartas».

Todo ello hace que la mayoría de las agencias burgalesas sigan cerradas porque «no tenemos producto que vender», a lo que también añade que no se dan las «garantías» para hacerlo, exigiendo en este sentido a las autoridades que «nos ofrezcan seguridad» cuando lo puedan hacer. Al respecto, afirma que hay que tener en cuenta que muchos hoteles están cerrados, entiendo la situación del sector por el coste que supone poner en funcionamiento un alojamiento de estas características.

Los empresarios de agencias de viajes están a la expectativa de lo que «pasa cada día» y consideran que el Gobierno autonómico «nos está hundiendo». Además, censuran que el pasado mes de octubre lanzara una campaña turística con el fin de atraer visitantes a la región cuando «llevamos la mayor parte del tiempo cerrados».