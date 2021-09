Tres películas españolas, preseleccionadas para los Óscar

Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa y Mediterráneo, de Marcel Barrena, son los tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Óscar, la número 94, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz Verónica Echegui, que se ha estrenado en la dirección con el corto Tótem Loba, ha presentado la lectura de las tres películas preseleccionadas, acompañada por el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y el notario Federico Gayaralde Niño.

El próximo 5 de octubre se anunciará el título que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, mientras que la gala tendrá lugar un mes más tarde de la fecha habitual, el 27 de marzo de 2022. Las tres películas preseleccionadas no cuentan con estreno comercial todavía.

En la edición anterior de los Óscar, la representante española elegida fue La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, eliminada en la carrera por la estatuilla tras no pasar el corte.

'Madres paralelas': "No hay que creérselo mucho"

Los productores de El Deseo (Madres paralelas), Agustín Almodóvar y Esther García, han celebrado esta preselección admitiendo además de las posibilidades de rascar algo en los próximos Óscar, aunque "sin creérselo mucho".

"Estamos como terceros o cuartos en las mejores películas de Variety, pero en estas fechas no hago ni caso. Es muy halagador, pero lo ideal en este momento es no creérselo mucho", ha señalado el hermano del cineasta manchego, quien además ha calificado de "apabullante el reconocimiento" internacional que está recibiendo el trabajo de Penélope Cruz -copa Volpi en Venecia-.

"Esto es otro hito como el de los Óscar y está batiendo récords, pero le espera un trabajo enorme", ha destacado García. "Penélope y Pedro representan la relación del director y la musa: cuando premian a sus actores, también le están premiando a él y eso cierra el círculo de la satisfacción máxima en el trabajo", ha señalado.

Los productores han desvelado que Almodóvar está "animadísimo" con el reto que les queda y aseguran "aceptar con orgullo" entrar en la carrera por los Óscar. "Es un enorme esfuerzo físico y económico, porque si quieres realmente tener opciones, entras en una competencia, con cambios de horario... pero es una responsabilidad que siempre aceptamos", ha añadido Agustín Almodóvar.

El realizador de Hable con ella se ha visto otras siete veces en la misma situación de preselección. "Si finalmente no nos eligieran, sería doloroso, pero no tanto para que nos dure mucho tiempo. La Academia no está rendida al cine de Almodóvar, porque ha habido otras veces que estábamos y no hemos salido. Ahora creemos que nuestra película tiene valores y un mensaje que es capaz de calar", ha apuntado García.

Agustín Almodóvar ha añadido que la apertura que ha tenido la Academia de Hollywood en los últimos años -"frente a la política de Trump"- da más opciones aún a su cinta. "Es excitante el proceso, porque en esta especie de crepúsculo que está viviendo el cine de salas, la Academia de Hollywood trata que esos otros países que no están en el círculo industrial puedan verse representados. Y en España se hace un cine comprometido con cosas, más allá del cine y entretenimiento", ha defendido.

'El buen patrón', el "reverso" de 'Los lunes al sol'

En esta misma línea se ha mostrado el productor ejecutivo de El buen patrón, Javier Méndez, quien también ha admitido que la presencia de Javier Bardem como protagonista es un aliciente para pasar el corte gracias al reconocimiento internacional que tiene el actor.

"Javier está impresionante en esta película y creo sinceramente que tanto él como Penélope son una pareja de actores que hay que reivindicar. Son como nuestro Rafa Nadal de la actuación: cuando viajas y ves el tratamiento que reciben, te das cuenta de la dimensión y el respeto que les tienen", ha indicado.

Méndez ha indicado que han recibido "con alegría" la preselección, alertando de que no lo ven como una "competición". "Todos somos compañeros. Debe ser un orgullo para España el poder tener películas de este nivel, me parece espectacular y ojalá que la gente vuelva al cine después de esta pandemia horrible", ha celebrado.

El productor ha reconocido que llevan "algo de retraso" en la carrera internacional de la película -la cinta se estrenará en el Festival de San Sebastián- y ha definido a El buen patrón como "el reverso" de Los lunes al sol. "Reconoces muchas situaciones en el mundo laboral desde esta visión tan especial: si antes el personaje de Bardem desafiaba al poder, ahora lo ejerce", ha destacado.

Mediterráneo, "gritos y ataque de alegría"

Por su parte, el cineasta Marcel Barrena, que por primera vez aspira a representar a España en los Óscar con Mediterráneo, ha admitido que pasar el siguiente corte está "difícil, pero no imposible". "Como dice el personaje de Eduard Fernández en la película, 'nosotros vamos a lo nuestro' porque la película tiene muchas armas", ha explicado.

"Cuando he escuchado la preselección me ha dado un ataque de alegría y de gritos que se deben de estar reproduciendo todavía. Creo que es una película importante, necesaria por el tema que trata y los pases en las academias han tenido un recibimiento extraordinario", ha continuado.

"Sabíamos que no éramos unos locos y algo había, pero en el otro lado de la moneda están estos directores...parecía una broma, es el mejor año del cine español. Yo estoy muy feliz, porque estoy empezando y verme compitiendo con Almodóvar y León de Aranoa no es lo habitual, pero todo lo que venga ahora es para dar gracias", ha concluido.