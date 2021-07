Queridos ministros: les pido lo mismo que a sus antecesores

La tradición y la cortesía han establecido en 100 días el margen para empezar a exigir a los políticos que llegan de nuevas a un cargo. Son más de tres meses en los que se supone que uno se aclimata a sus responsabilidades, conoce y es conocido por la gente que tiene a su cargo y empieza a establecer prioridades.

Esto sucede en condiciones normales cuando se forma un Ejecutivo, pero ante la crisis puesta en marcha por Pedro Sánchez en esta última semana no cabe ese margen de maniobra, no sea que la legislatura se acorte y no les dé tiempo más que a renovar el mobiliario de los despachos, pues en cualquier caso en 2023 habrá que pasar por las urnas.

Así que los nuevos ministros del Gobierno de España ya pueden ponerse las pilas y empezar a repasar asuntos pendientes, que en el caso de la provincia de Burgos son muchos, muy variados y sumamente enquistados desde hace años o décadas. Por si acaso nadie se los recuerda, ni en las filas políticas ajenas ni por supuesto en las suyas propias, aquí repasamos las más importantes.

El edificio renacentista de la calle Madrid lleva años esperando su arreglo. - Foto: Alberto Rodrigo

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Un AVE por estrenar, el otro por encauzar

A la sucesora de José Luis Ábalos, excalcaldesa de la localidad barcelonesa de Gavá, probablemente ni le suene el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos, pero tendrá ante su mesa la enésima oportunidad de reactivar la línea y decidir para ella algún tipo de mejora que la modernice y la convierta en una infraestructura verdaderamente atractiva para los operadores privados. La llegada de fondos europeos parece una chance de oro para aplicarlos en un transporte sostenible.

Ya construida, pero a la espera de unas pruebas que aparentan ser eternas y sobre las que pasan las semanas sin que surjan noticias, está la línea de alta velocidad Venta de Baños-Burgos. Ábalos dejó claro en su última visita a Burgos que la inauguración no llegará antes de la próxima primavera. Quizás la nueva titular le desmienta (para bien).

Mantener el carácter puntero del Centro Nacional de Investigación exige más personal y medios materiales. - Foto: Luis López Araico

Salvo que se eternice durante más de una década en la cartera de Transportes, Raquel Sánchez no podrá inaugurar el AVE entre Burgos y Vitoria pero tiene ante sí la oportunidad de darle un impulso clave. Se acaba de aprobar su declaración de impacto ambiental y el ADIF tuvo la prudencia

Ella tendrá que decidir también si sigue adelante con la idea de aplicar peajes en las autovías. En el territorio burgalés, una medida así afectaría de lleno a ejes como la A-1 o la A-62 que vertebran la provincia de norte a sur y de este a oeste. En el eje Burgos-Briviesca-Miranda todavía está demasiado fresco en el recuerdo el logro histórico de la gratuidad de la AP-1, conseguida en noviembre de 2018, y la vuelta al cobro sería demoledora.

La ministra podrá lucirse con al menos dos autovías. La A-12 tiene un serio problema en el tramo Burgos-Ibeas de Juarros, cuyo contrato ha tenido que ser rescindido después de una paralización de tres años y ahora hay que readaptarlo. Desde Ibeas hasta casi el límite con La Rioja, los otros dos tramos no han pasado de la fase de proyecto. Solo hay maquinaria en el más alejado de la capital, el que limita con la comunidad autónoma vecina, y allí le quedan dos años de trabajos, teóricamente hasta el verano de 2023. Si se cumplieran los plazos, quizás a los Sánchez (el presidente y la ministra) les daría tiempo a inaugurarlo.

Los órganos de lo Social son fundamentales para la gestión, por ejemplo, de la avalancha de ERTE. - Foto: Alberto Rodrigo

Lo que es seguro, salvo catástrofe, es que muy pronto tendrá la oportunidad de cortar su primera cinta en Burgos en el tramo de la A-73 (futura Burgos-Aguilar) que va de Báscones de Valdivia a Pedrosa de Valdelucio, ya en la provincia de Palencia. A partir de ahí, la autovía que debe acercar a los burgaleses a Cantabria es candidata a ser incluida en los planes de financiación público-privada que abanderó el popular Íñigo de la Serna y que ha aparcado durante 3 años José Luis Ábalos. De ello dependerá en buena medida los tiempos de construcción de los tramos restantes.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte

Desatascar La Concepción y agilizar el Museo

Tras haber sido apartado de la cartera de Política Territorial, el primer secretario del PSC pasará a ocuparse de un departamento con mucho más contenido físico. Y en la provincia de Burgos, concretamente en la capital, tiene dos importantes asuntos pendientes en el Hospital de la Concepción y en el Museo de Burgos.

El viejo edificio de uso sanitario espera una ambiciosa inversión de 16 millones de euros para compartir en su interior la función de Archivo Histórico y de servicios para la Universidad de Burgos. Los últimos Presupuestos Generales del Estado reservaron una partida pírrica de solo 200.000 euros, lo que retrasará las obras quién sabe si hasta el año 2023 o incluso más allá, y el Ayuntamiento avanzó hace unos días el último paso necesario con la aprobación del convenio de cesión de usos al Ministerio. A partir de ahora ya no debería haber nuevos escollos para licitar el proyecto de ejecución y posteriormente las obras.

Por su parte, la ampliación del Museo de Burgos depende de una inversión que también se está retrasando por culpa de una reserva presupuestaria irrisoria (46.000 euros para un total de 5 millones) y que en este caso debe ejecutar la Junta de Castilla y León, pero el Estado sigue siendo el propietario del inmueble así que debería hacer fuerzas para agilizarla.

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación

Apoyar la investigación en el CENIEH

Su predecesor, el astronauta Pedro Duque, visitó los yacimientos de Atapuerca hace justo un año y prometió un apoyo a un ambicioso proyecto del CENIEH para la investigación molecular en paleo-proteínas. Doce meses después, la hasta ahora alcaldesa de Gandía hereda un asunto pendiente que requiere contratación de personal y equipamiento tecnológico específico para garantizar que el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana siga siendo puntero.

Pilar Llop, ministra de Justicia

La eterna demanda de un nuevo juzgado

La hasta hace unos días presidenta del Senado se ocupará ahora de la gestión de uno de los tres poderes fundamentales. Como responsable de la Justicia, una de las pocas competencias que aún no ha sido transferidas a las comunidades autónomas en el caso de Castilla y León, decidirá sobre la conveniencia o no de un nuevo Juzgado de lo Social para Burgos. En la actualidad hay 3 juzgados de este tipo, mientras que en León y Valladolid hay 5, y son los que soportan la avalancha de cuestiones laborales en situaciones como la actual, en la que aún hay cientos de ERTE en marcha.