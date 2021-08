El 94% de los contagiados este mes no estaban inmunizados

Julio terminó ayer convirtiéndose en el mes con más contagios en lo que va de año con un total de 10.402, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que en el resto del año se confirmaron 12.862. Sin embargo, una gran parte de la población ya está vacunada y en esta quinta ola han dado positivo solo el 6% de quienes estaban vacunados con la pauta completa. El 94% de quienes se contagiaron aún no estaban inmunizados, el 11% tenían la pauta incompleta y el 83% aún no había recibido ninguna dosis frente a la covid-19.

Los contagios, por tanto, se acumularon en un sector de la población que aún no había tenido acceso a la vacuna por edad. «Se está contagiando también gente que está vacunada y con ello entre comillas se contaba, con lo que no se cuenta es con que pueda desarrollar la enfermedad de forma grave», explica Ángel González, técnico de la Gerencia de Atención Primaria. Al tener a gran parte de la población vulnerable vacunada lo que se evita es que se desarrollen cuadros graves y, aunque las vacunas no son eficaces al 100%, siempre será en una proporción mucho menor que hace un año.

