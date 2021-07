El bilingüismo pierde adeptos

El bilingüismo se ha convertido es una de las grandes apuestas de la Junta de Castilla y León, desde que se puso en marcha en el curso 2006-2007. Un programa al que en este tiempo se han sumado 521 centros de la Comunidad, entre colegios e institutos, que cuentan con un total de 660 secciones. Solo en los últimos seis cursos se han sumado medio centenar de nuevas secciones, aunque seis centros solicitaron la revocación del programa a la Consejería tras comprobar que no se han cumplido las expectativas y las dificultades de los alumnos para asimilar, de manera adecuada, los contenidos de la asignatura impartida en un idioma extranjero, principalmente inglés.

Los últimos colegios en bajarse del barco del bilingüismo son los centros concertados María Auxiliadora (Primaria y Secundaria) y Misioneras de la Providencia, en Salamanca, y el colegio público Antonio Allúe Morer, de Valladolid, que, a partir del próximo curso, se suman a los que ya tomaron este camino en los años anteriores como el IES Leopoldo Cano de Valladolid, el Instituto Adaja de Arévalo (Ávila) y el CEIP Isabel de Castilla en Serrada (Valladolid).

El caso del colegio Salesianos María Auxiliadora en Salamanca es paradigmático porque hace tres cursos decidió acabar con el bilingüismo en Secundaria y ahora, a partir de septiembre, extiende la medida a Primaria.

El director del centro, Antonio Pindado, aseguró a Ical que el modelo no satisface el proceso de bilingüismo que se planteó inicialmente en Castilla y León. «No está sirviendo ni tiene sus revisiones para conseguir las mejoras previstas. Ahora, es un parche porque creemos que genera una situación muy pobre al alumnado porque el idioma extranjero se medio utiliza en dos asignaturas «, apuntó. No en vano, recordó que el bilingüismo se suele aplicar a materias «más débiles» y no a Lengua o Matemáticas.

Un «vacío»

En el mismo sentido, se pronunció la directora del CEIP Allúe Morer de Valladolid, Henar Rubio, al señalar que el centro optó por entrar en el modelo de bilingüismo cuando se puso en marcha en Castilla y León pero, con el tiempo, han comprobado que hay muchas cosas que mejorar. «No se puede enseñar inglés traduciendo una asignatura», destacó a Ical. Algo que ha supuesto que los niños tenían un «vacío» entre lo que aprendían en inglés en Ciencias Naturales, con un vocabulario muy amplio y especializado, pero sin trasladarlo a la lengua materna.

En ambos casos dejaron claro que el abandono del bilingüismo en el centro no supone abandonar la enseñanza del inglés, ya que se ha solicitado a la Consejería la adaptación del currículo propio para incrementar todas las horas posibles de ese idioma.