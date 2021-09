Cs gana la moción de censura en Valdeajos con polémica

Carlos Sainz de Lomas es el nuevo alcalde de Valdeajos tras ganar la moción de censura que presentó hace 18 meses en una votación no exenta de polémica. El candidato de Ciudadanos ha obtenido esta mañana 12 apoyos, frente a los 6 apoyos de la socialista Iratxe Hilario, que impugnará el resultado al considerar que uno de los votos, el de la presidenta de la mesa de edad, no es válido. 5 vecinos no han acudido a la convocatoria.

Hasta en 4 ocasiones han tenido que preguntarle a la mujer, con graves problemas de audición y en silla de ruedas, si apoyaba la moción de censura. Su respuesta se consideraba crucial para llegar al ansiado número 12, la mitad más uno de los vecinos de Valdeajos con derecho a voto esta mañana, aunque desde Ciudadanos niegan que su voto sea decisivo, al sostener que la mayoría del censo es precisa para para presentar la moción pero no para sacarla adelante.

La Guardia Civil ha organizado en un salón minúsculo esta votación con tintes berlanguianos, a la que han acudido Lorenzo Rodríguez por Ciudadanos y Francisco Javier Lezcano por el PSOE, y en la que no han faltado insinuaciones de prevaricación y una denuncia por amenazas de una vecina a otra.

