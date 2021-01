«Sin ERTE, el 50% de trabajadores de hoteles irán al paro»

Sin turistas, sin eventos y con un futuro incierto para los próximos meses, los hoteles de Castilla y León viven «una situación catastrófica» que puede terminar con el despido de la mitad de los empleados de los alojamientos en el momento en el que finalicen los ERTE. Muy crítico con la gestión económica que la Junta de Castilla y León realiza en la actualidad, «porque solo se preocupan por el tema sanitario», Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Hoteles de Castilla y León reclama ayudas por parte de la Administración regional y un plan de comercialización de cara al futuro.

Madrileño que ha desarrollado toda su carrera profesional como empresario y directivo del sector hotelero, en la actualidad es propietario del AC Hotel Zamora by Marriot, en la capital zamorana, y del Hotel El Hidalgo, en Valdepeñas (Ciudad Real). Ha ejercido como director general de Turismo del Ministerio de Economía y Hacienda, vicepresidente de Turespaña y consejero en Paradores de Turismo, entre otros cargos.

¿Cuál es la situación actual del sector hotelero en Castilla y León tras diez meses de pandemia?

La situación es catastrófica porque llevamos un montón de meses confinados y no tenemos clientes. La Junta está impidiendo la llegada de nuestros clientes naturales a los hoteles, que son todos procedentes de fuera de la Comunidad, y en consecuencia, salvo algunos clientes de empresas que por necesidades profesionales se alojan en los hoteles, no hay otro tipo de clientes. En estos momentos, la ocupación de los hoteles abiertos en Castilla y León, que es aproximadamente el 50 por ciento de los que hay, no supera el diez por ciento.

¿Este descenso o cierre incluso en algunos casos habrá repercutido directamente en el empleo?

Casi todos los trabajadores del sector en Castilla y León están en ERTE. Aquí el problema surgirá el día que acaben los ERTE, porque lo que es evidente es que las empresas intentarán sobrevivir como puedan, las pymes sobre todo, pero lo que sí harán será reducir estructura laboral. En el momento en el que acaben los ERTE, el 50 por ciento de los trabajadores de los hoteles de Castilla y León se irán al paro con toda seguridad.

¿Cuántos establecimientos han cerrado ya sus puertas definitivamente como consecuencia de esta crisis?

Si se refiere a concursos de acreedores o quiebras, todavía es muy prematuro porque la estructura típica en Castilla y León son pequeñas y medianas empresas, no hay grandes cadenas hoteleras internacionales como en otras comunidades que toman decisiones estratégicas. En Castilla y León, las cadenas pesamos poco, entonces esto será un proceso que se alargará porque los empresarios intentarán aguantar todo lo que puedan. Por tanto, en estos momentos los que están cerrados es porque no hay clientes, pero veremos en el futuro cuantos cierran porque no tienen capacidad económica para aguantar.

¿Durante este periodo han recibido alguna ayuda por parte de la Junta de Castilla y León o del Gobierno central?

No hemos recibido ninguna ayuda de la Junta y del Gobierno central menos, aunque de este último no las esperamos porque las competencias en materia de turismo y del sector las tiene la Junta. Quien nos tiene que ayudar es la Junta dándonos subvenciones o ayudas para pagar los gastos fijos que tenemos en los hoteles, los costes laborales de la Seguridad Social de los trabajadores en ERTE, etc. Pero hasta el momento, el sector hotelero de Castilla y León no ha tenido ninguna.

La Junta acaba de publicar un plan dotado con 20 millones de euros para conceder subvenciones a la hostelería y el turismo, ¿considera que estas ayudas serán suficientes para los hoteles?

Serán absolutamente insuficiente si son para todo el sector turístico. Imagínese que el sector hotelero facturó en 2019 por encima de los 400 millones de euros solo en Castilla y León. Consecuentemente ya me dirá que se hace con un plan de 20 millones. Queremos que nos dejen trabajar, no esperamos ni a tener ayudas, porque estas subvenciones no están pensadas para los hoteles. El máximo que marca esa convocatoria para un hotel de 4 estrellas que puede tener hasta seis trabajadores son 4.000 euros, algo totalmente insuficiente y que está pensado para otro tipo de alojamientos. ¿Y los bonos turístico? ¿Quién los va a comprar? Son decisiones estrambóticas tomados por políticos sin ningún interés en materia turística.

En una carta abierta que remitió hace unos días al presidente de la Junta pide que se sensibilice con su situación, ¿se han sentido respaldados en estos últimos meses?

Nosotros hemos mandado esa carta como primer paso para intentar sensibilizar al presidente de la Junta de la situación económica y social que se encuentra el sector hotelero, pero porque hasta ahora llevamos muchos meses intentando negociar o hablar con las consejerías correspondientes como Cultura y Deportes, Industria y Economía, y con la vicepresidencia del Gobierno. El problema es que durante todos estos meses, todas las reuniones, todo de lo que se habla es del problema sanitario. Aquí solo se habla de confinamientos territoriales, de los toques de queda, del cierre de los establecimientos de restauración, de las limitaciones de movilidad, pero no se habla para nada de la situación económica y organizativa, y de la gestión del turismo en Castilla y León. Nosotros este año vamos a perder casi siete millones de turistas y por encima de los diez millones de pernoctaciones en los hoteles respecto a 2019. Si el presidente de la Junta y todos estos políticos sanitarios se creen que esto se va a recuperar en seis meses cuando se acabe la pandemia, pues significa que no saben de que están hablando. El problema que tenemos es que no hay interlocución porque solo están interesados en hablar del problema sanitario. El problema social y económico, empresarial y estructural a la Junta no le ha interesado. Esperemos que con esta carta y con otras acciones que vamos a desarrollar, el propio presidente se sensibilice de la situación y abandone un poco toda esta especie de revuelo sanitario, donde solo opinan los sanitarios que son los que tienen derecho sobre las personas y las haciendas, y se introduzca un poco en el mundo real de las empresas y los trabajadores.

¿A qué tipo de acciones se refiere?

En principio vamos a ver si hay alguna respuesta por parte de la Junta, porque sino hay ninguna respuesta como hasta ahora, intentaremos desarrollar otro tipo de acciones. Nosotros no nos vamos a ir a manifestar a la Junta o a tirar huevos contra la Consejería de Cultura, nosotros lo que vamos a hacer es movilizar a los partidos políticos y a la opinión pública para demostrar que la gestión que está haciendo es únicamente en el ámbito sanitario.

¿Han tenido la oportunidad de trasladar sus propuestas a la Administración regional?

No es un problema de propuestas económicas, lo que tiene que hacer la Junta es tirar del presupuesto de 2021 que se va a aprobar y empezar a subvencionar los costes fijos de las empresas hoteleras. En Castilla y León hay 1.500 hoteles entre todas las categorías y eso representa el seis por ciento de la actividad económica de la Comunidad. Ellos son conscientes que hay unos gastos fijos de los hoteles y son los que tienen que organizar un sistema para cubrir esos costes para la supervivencia de las empresas.

¿Qué partida económica sería necesaria para poder salvar el sector?

Habría que hacer un baremo según hotel y las dimensiones de los mismos, pero vamos un hotel medio en Castilla y León, de entre 50 y 80 habitaciones, tiene unos gastos fijos mensuales entre los 8.000 y los 10.000 euros. A hotel abierto o cerrado. Esos gastos serían los que como mínimo debería cubrir la Comunidad y garantizar la supervivencia y que estas empresas no quebraran.

¿Cuál ha sido la medida que más ha perjudicado a los hoteles de Castilla y León de las que se han ido adoptando durante la pandemia?

Lo peor de todo es el cierre perimetral para que no vengan los de Madrid, que nos contaminan. Esto es lo peor. Nosotros lo que le pedimos al presidente es que acabe con esta especie de confinamiento territorial, que además no vale para nada, porque se ha demostrado que la pandemia sigue y que la solución no es al confinamiento mas confinamiento, sino un poco de movilidad por la sencilla razón que los hoteles de Castilla y León viven de los clientes que vienen de fuera. Entonces, si nosotros no tenemos los clientes que vienen del resto de España y el extranjero, nosotros no tendremos ninguna posibilidad de recuperar a los turistas que hemos perdido. Por tanto, el primer problema fundamental es la supresión de la movilidad por los confinamientos territoriales y de los toques de queda.

¿Cómo se recuperará la imagen turística de Castilla y León para poder volver a atraer a esos siete millones de visitantes?

La Junta se piensa que los diez millones de pernoctaciones o los siete de turistas que hemos perdido este año se van a recuperar en unos pocos meses y está completamente equivocada, porque además todos los comentarios de los políticos sanitarios sobre que aquí no venga nadie genera una muy mala imagen. Todo esto crea un malestar fundamentalmente en clientes como os que proceden de Madrid, que suponen el 42 por ciento, o los de Andalucía, Murcia o Valencia, que son consecuentemente gente que pasa por Madrid. Con lo cual esta política de que aquí no venga nadie, lo único que conlleva es a eso. A ver quien va a ser capaz de recuperarlos y cuanto dinero hay que invertir, y ademas todo esto será un proceso que durará años. Estos siete millones de turistas que hemos perdido este año no los vamos a recuperar hasta dentro de cuatro o cinco.

¿Cree que ya deberían estar trabajando en ese plan de marketing o comercialización con las vistas puestas en el futuro?

La sensación que nosotros tenemos es que la Junta solo se dedica a trabajar en los temas sanitarios, nada más, lo único que hacen es estar obsesionados con lo que dicen los sanitarios y el problema de la pandemia, que además no lo resuelven porque ya vemos las cifras que tenemos de contagios. Esperemos que se dediquen también a poner vacunas, que en eso también van lentos, porque desde luego dudo muy seriamente que estén trabajando para nada en algo que no sea tema sanitario.

¿Cuáles son las previsiones de cara a Semana Santa o el verano?

Sabemos que estamos confinados territorialmente hasta el mes de mayo, así que ya me dirá usted donde está la Semana Santa. Seguiremos confinados que es la decisión que ha tomado la Junta. De cara al verano ya veremos, yo creo que el tema de las vacunas será decisivo porque suavizará la problemática de la pandemia y sobre todo suavizará la imagen exterior que se tiene sobre Castilla y León que es una comunidad que aquí están todos intoxicados, que tenemos unos datos sanitarios catastróficos y que no se puede venir. Las vacunaciones masivas son un factor determinante.

¿Y para el Año Santo Compostelano?

Era una oportunidad decisiva porque todo el tráfico de los peregrinos pasa por Castilla y León. Una oportunidad histórica, pero claro si seguimos con los confinamientos hasta mayo y posteriores pues qué peregrinos van a venir. El Año Santo Compostelano hasta que no se abran las fronteras territoriales será cero.

La Asociación de Hoteles de Castilla y León cuenta con unos pocos meses, ¿cuál ha sido su crecimiento?

Se van afiliando constantemente hoteleros, aunque es un proceso lento. Empezamos a finales de agosto, llevamos poco tiempo todavía, pero cada día tenemos mas representación en todas las provincias. Nuestra idea es hacer un lobby que influya sobre la Junta. Nosotros no queremos enfrentarnos a otras organizaciones empresariales, sino que nuestra misión es defender los intereses del sector hotelero en Castilla y León frente a la Junta y, sobre todo, intervenir en la promoción y comercialización, que dicho sea de paso la gestión y la promoción turística en Castilla y León en los últimos años ha sido un desastre porque tenemos unos índices bajísimos de turismo internacional, de visitantes de fuera o de estancia media en los hoteles. Nuestro objetivo consiste en aportar nuestra experiencia y sobre todo la de las cadenas hoteleras que están implantadas en Castilla y león para captar el mayor número de turistas. El objetivo fundamental de la asociación es representar al sector e intervenir de forma determinante en la promoción y comercialización de la actividad turística. Ahora mismo estamos cerca de cien hoteles, pero con la crisis hoteleras que va a ver en los próximos dos meses creceremos seguro.