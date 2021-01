Mario E. Fernández participa en el Vodafone Yu Music Talent

Sin apenas conciertos, con la cultura en alerta roja y aforos reducidos. Con ese pronóstico en lontananza, Mario E. Fernández busca hacerse un pequeño hueco en la música sin dejar de tener los pies en el suelo. «Soñar en tiempos de pandemia es complicado. Con este panorama no me puedo plantear nada, pero no quiero descartarlo», subraya con la esperanza puesta en un certamen nacional que, de ganarlo, le permitirá editar un disco.

Hasta ahora sus canciones las ha grabado sentado en el sofá de su casa (acuérdense que así empezó Pablo Alborán), una cámara de fotografía y un micrófono de corbata. Ni estudio de grabación ni tecnología. Solo su voz y su guitarra y la acústica de una habitación.

Con esos medios, que son con los que dispone, y las historias cotidianas que narra en sus canciones Corredor y Ay de mí, participa en el concurso de Europa FM Vodafone Yu Music Talent con la pretensión de «poder grabar un disco, que es con lo que te premian».

Compite con otras 1.200 personas y la primera criba concluye el martes, tras las votaciones del público y la selección de los ganadores de otras ediciones. Ayer este informático de 29 años estaba entre los 25 primeros. Se puede votar en la web https://vodafoneyumusicshows.es/talent/participantes/1135/mario-e-fdez.html de una manera sencilla.