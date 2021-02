Estudian sanear ya el acceso de Hipercor a la ronda

Ya no es la imagen, absolutamente bochornosa e indigna, que presenta esta zona de la ciudad, que además lo es de salida y de entrada. Es que el estado en el que se encuentran algunos de los viales anejos a Hipercor van empeorando todavía más si cabe, lo que acarrera no pocos problemas a quienes circulan por allí. Especialmente sangrante es el caso del acceso en curva cerrada y ascendiente por la que los vehículos se incorporan a la ronda dirección Madrid: un día sí y otro también hay tráilers que han descargado en el centro comercial y que se quedan varados, dado el complicado trazado, más allá del firme absolutamente deteriorado que exhibe, con un bache pronunciado seguido de un peralte en el centro de la vía que parece una montaña y en el que no pocos vehículos se han dejado los bajos, como atestiguan las piezas adornan las cunetas en este punto.

A la espera de que se produzca la anhelada cesión de estos viales a la ciudad por parte de su propietario, El Corte Inglés, este periódico ha sabido que se han iniciado conversaciones entre el Ayuntamiento de Burgos y la Demarcación de Carreteras no tanto para discernir a quién pertenece este degradado tramo como para tratar de acordar que se actúe en él a la mayor brevedad posible, antes incluso de que se produzca la citada cesión a la ciudad de los ramales de esta superficie comercial. Fuentes municipales señalan que si bien los viales son de uso público aunque de dominio privado, "hay que dilucidar si esa curva que lleva a la incorporación de la ronda es del Ministerio de Transportes o de la ciudad. Pero más allá, lo que se va a intentar es acordar una solución, que podría ser mediante un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio, para acometer esa obra si hay acuerdo entre las partes".

Por su parte, el concejal de Vías Públicas, Julio Rodríguez Vigil, asegura que una vez que se consuma la cesión de los viales a la ciudad, el arreglo de estos será "completamente prioritario" porque el firme se encuentra en un estado "penoso" y no puede continuar así. Como pudo comprobar este periódico, muchos de los camiones que salen del parque comercial no se arriesgan a tomar la incorporación natural a la ronda -conscientes del peligro que esta entraña- y optan por entrar en la ciudad y cambiar de sentido en la primera rotonda, la que mueve la circulación de las calles Madrid, Calleja y Zurita y Alfareros, con lo que la zona a menudo se satura de tráfico pesado.

Imagen deplorable. El Consistorio burgalés no sólo está preocupado por este punto concreto de las inmediaciones del parque comercial. No en vano, está cansado del estado que presenta todo el entorno y que ha sido denunciado en más de una ocasión por colectivos vecinales y ciudadanos como la asociación Nuestro Barrio. No es para menos, ya que la imagen que presenta la zona desde el final de la calle Madrid -arranque del vial que sube a Hipercor- es deplorable a más no poder, empezando por al estampa espectral de los talleres abandonados de Automoba, que han sido pasto del vandalismo y en cuyo entorno se amontonan la suciedad y los desperdicios.

El entorno degradado no se queda ahí: vial arriba, las parcelas colindantes son vertederos improvisados, señalítica averiada, farolas a punto de caerse o desventrados carteles anunciadores que, como los de la BU-11 en el Camino Mirabueno, a cuyos dueño el Consistorio instó la semana pasada a dar una solución, proyectan una imagen de desolación abandono muy en consonancia con el ambiente general que está estigmatizando este rincón de la ciudad sobre el que no se ha actuado desde hace años.