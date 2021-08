Rossi anuncia su retirada tras 26 años en activo

El piloto italiano Valentino Rossi ha anunciado este jueves su retirada del motociclismo al final de la presente temporada, cerrando una larga y exitosa carrera en la que destacan un total de 115 victorias y nueve títulos mundiales.

"He decidido parar al final de esta temporada, esta será mi última como piloto de MotoGP. Es un momento muy triste, es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. El año que viene mi vida cambiará. Pero ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un recorrido larguísimo y verdaderamente divertido", anunció Rossi ante la prensa.

Antes del Gran Premio de Estiria de MotoGP, después del 'parón' veraniego, optó como había pincelado al inicio de este Mundial por anunciar su futuro; y será el dejar MotoGP, el mundo del motociclismo, con nueve Mundiales y siete de ellos en categoría reina.

"He tenido una carrera muy larga y con muchas victorias, algunas de ellas inolvidables. Es el gozo en estado máximo, puedo pasarme días riendo por una carrera ganada. Resulta difícil irse, sí, pero tienes que entender las cosas y en el deporte, en cualquier deporte, los resultados marcan la diferencia. Es el camino correcto", reconoció. "Cuando se inició el Mundial quería continuar, pero en lo que va de temporada los resultados han sido peores de lo esperado", aportó.

Una decisión, por correcta que crea que es, que fue "difícil". "Tenía la oportunidad de seguir corriendo en MotoGP en mi equipo, junto a mi hermano. Me gustaba la idea, pero en cualquier caso estará bien así. Tenemos la mitad de temporada por delante, y cuando lleguemos a la última carrera será más difícil. Pero no me puedo quejar en absoluto de mi carrera", aseveró.

De aquí a final de año, voluntad de mejora y de poder ganar una última carrera. Lo haga o no, se va con el cariño de los 'tiffosi' y de aficionados en todo el mundo. "He contado con un gran apoyo en todo el mundo, y es difícil de entender, me sobrecoge, pero me enorgullece su apoyo", se sinceró.

Una vez finalice la temporada, preparará su nueva carrera como propietario de un nuevo equipo en MotoGP y buscará abrir un ciclo como piloto en automovilismo. "Me encanta competir en coches, solo un poco menos que en moto, y competiré en coches a partir del año que viene. No está decidido al cien por cien cómo, pero me siento piloto para toda la vida. Cambiaré de motos a coches, no al mismo nivel, pero voy a continuar compitiendo", aseguró.

Y eso que tenía 'fácil' seguir en MotoGP. "Tenía una oferta firme de mi propio equipo, el salario como era yo negociando conmigo mismo estaba bien (bromeó). Habría sido fascinante correr en mi propio equipo, al lado de mi hermano, y tener mis motos en Tavullia. Pero era cambiar de moto, y si piensas que solo te queda una temporada más, no dos o tres más, hay más riesgos que beneficios", reconoció.

Se marcha, eso sí, con una 'espinita clavada', el no ser diez veces campeón del mundo. "Me siento un poco triste por no haber podido conseguir el décimo título, el décimo Mundial, porque creo que me lo merecía por mi nivel y por mi velocidad. Lo perdí dos veces en la última carrera. Pero tampoco me puedo quejar de los resultados de mi carrera", matizó.

"La diferencia entre yo y el resto de grandes de la historia es que, por alguna razón, he sido capaz de acercar más aficionados al motociclismo, que de no ser por mí no conocerían MotoGP. Hice algo al inicio de mi carrera que encendió la emoción en mucha gente. Esto me enorgullece, es algo muy especial. La cruz de esta moneda es que te hace la vida más difícil y siempre tienes presión. Pero he intentado llevar una vida lo más normal posible", aportó.

Fue el propio Rossi, afincado en Tavullia y nacido en Urbino, el que decidió convocar a la prensa, a través de Dorna y en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria), para comunicar su futuro, que podía pasar por la retirada, como así será, o bien por seguir un año más en su nuevo equipo Aramco VR46, del que será 'team principal' y con su hermano Luca Marini como piloto confirmado.