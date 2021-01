Toda la vida en una mano

No tiene misterio y los tiene todos. La vida se puede contar con un puñado de palabras, eso que pasa entre el nacimiento y la muerte, o alargarse hasta el infinito sin papel suficiente para abordarla al completo. Javier Aranda se centra en el inexorable paso del tiempo en su último espectáculo, Vida, que trae el domingo a Cultural Cordón (12.30 h., 8 euros) tras el aplazamiento obligado por el temporal Filomena el pasado 9 de enero.

«Vida habla de la vida. Es un frasco de perfume en el que he cogido los condimentos más importantes de la vida, los he reducido y puesto en escena», introduce el creador e intérprete de este montaje en el que con sus manos da vida a los personajes, tres básicamente, una pareja y su hijo, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así de sencillo, así de complejo.

Ideada para adultos, su propio recorrido la ha convertido en un montaje para público familiar (a partir de 7 años). «Es una propuesta con mucho humor blanco, se entiende perfectamente, y tanto adultos como niños entran muy bien en ella. Cada uno ve lo que quiere ver, está abierta a múltiples lecturas», agrega el artista, que ya presentó en la ciudad su anterior creación, Parias, en el marco del Festival Titirimundi.

Vida colea desde su estreno hace más de dos años con una ristra de premios. Desde el de Mejor Espectáculo de Teatro en la XXXI Feria Internacional de Danza y Teatro de Huesca al de Mejor Espectáculo de Pequeño Formato en Fetén 2018 (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas de Gijón) a un puñado en la Feria de Títeres de Lérida. Aranda reconoce que estos galardones le han abierto puertas, aunque ni la mejor tarjeta de presentación puede con la pandemia.

Las cancelaciones, aplazamientos e incertidumbres varias se han incorporado al día a día de las artes escénicas. A la compañía, no podía ser de otra manera, le ha volteado su agenda. Aranda lamenta principalmente la supresión de las citas internacionales. Tras dos años girando por España, surgían oportunidades en Japón, China, Alemania o Inglaterra. Ya no sabe qué pasará. En febrero, tenía funciones en el norte de Francia. «No sé si podré porque cierran teatros, de repente confinan... Llevamos un año complejo», concluye al tiempo que admite que él no se queja. Ir ligero de equipaje ayuda. Vida solo requiere de sus manos, un puñado de objetos, ternura y ganas de emocionarse y reír. Y esto lo pone el público.