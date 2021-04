Pandemia: Lo que hicimos bien y lo que hicimos mal

España: Gestionar la incertidumbre frente al colapso económico es el título del texto que Sergio P. Castaños , profesor del Grado de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y politólogo, ha escrito con Alberto Mora, profesor de la Universidad de Murcia, en el libro Comunicación política y COVID-19. Gobernanza y retórica en tiempos de crisis. Esta obra analiza y compara las respuestas comunicativas políticas que han dado a la pandemia gobiernos e instituciones de 27 países, además de la Unión Europea y la OMS.

En el trabajo de campo, que Castaños y Mora hicieron entre marzo y agosto, encontraron algunos aspectos diferenciales entre España y el resto de los países. El primero, que el Gobierno recurrió de forma habitual a un científico -en este caso, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad- para dirigirse a la población a propósito de los datos sanitarios, cuando en otros, siempre fue un político el que dio dado tanto esta información como la referida a las medidas de otro tipo (económicas, políticas o de restricciones) que se iban adoptando: "Han sido muy pocos los países que han optado por combinar la parte sanitaria con la política o económica. Aquí,

¿Ha sido una buena medida? Castaños cree que sí porque la población consumió en esos meses mucha información "y siempre se nos dirigía alguien que sabía de lo que hablaba": "Si Simón hubiera tratado los ERTE no nos hubiera llegado una información real pero cuando lo hacía la ministra de Trabajo , trabajadores y empresarios se enteraban de las cuestiones técnicas y del alcance de las medidas ".

Otra diferencia, negativa, entre España y el resto, es que aquí no se optó por tomar medidas de control y seguimiento de posibles infectados con aplicaciones móviles. En este sentido, afirma que Radar Covid no ha funcionado, al contrario que en Japón o Corea del Sur, donde estas app han sido obligatorias y aunque han tenido algunos problemas de vulneración de la intimidad, en el momento en el que se diagnosticaba un caso automáticamente se cargaba y se notificaba en tiempo real a todos los contactos del móvil de la persona infectada, por lo que se han evitado grandes brotes: "Tendríamos que haber aprendido porque seguimos sin tener algo que ayude a controlar la expansión de los contagios".

"SALVAR LA NAVIDAD". Los países europeos, España entre ellos, tuvieron en común frente a los de otras latitudes que no se plantearon volver al confinamiento en periodos clave como el verano y la Navidad. "Los asiáticos hicieron restricciones tremendísimas en estas épocas y aquí primero se intentó salvar el verano, nos dimos de bruces con la segunda ola, y después lo hicimos con las navidades y vino la tercera".

El texto habla también de cómo se han comportado otros actores como los partidos de la oposición: "En otros lugares se alinearon con el Gobierno y salvo algunas medidas polémicas, el apoyo ha sido masivo. El caso español ha sido una excepción: Hubo un periodo de gracia en el que se apoyó al Gobierno -entre quince días y un mes- pero a partir de ahí, sobre todo Vox y arrastrado por él el PP comienzan una batalla por erigirse en los líderes de la alternativa al Gobierno que hace que sistemáticamente haya encontronazos, con la incertidumbre que eso ha generado ".

En cuanto a las medidas económicas, afirman los autores que España sobresale "por arriba" con medidas como los ERTE: "En otros países no es que se haya facilitado el despido pero sí el hecho de que los trabajadores se fueron a casa y luego el empresario decidiera si les recontrataba o no en función de cómo le fuera. Aquí se optó por dar seguridad a los trabajadores ". Y con respecto al 'colapso económico' del título, tiene que ver con los datos actuales cuando se escribió. Eran tiempos en los que las previsiones hablaban de un brusco desplome del PIB: "Al final, las previsiones se han reajustado y no ha sido tal el colapso a pesar de que se hablaba de cifras similares a la recesión de 2008-2012 y de que lo que pasó entonces en cuatro años iba a ocurrir en cuatro meses ".

El resumen, para Sergio P. Castaños , es que España tardó mucho tiempo en arrancar - "no fuimos capaces de seguir el ejemplo de otros países asiáticos o incluso de Italia, por cercanía, cuando empezó a cuadruplicar sus contagios" - pero las medidas económicas han funcionado: "Ahora veremos qué efecto tiene un largo plazo en la deuda pública y si es sostenible".