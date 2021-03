El HUBU ya tiene un plan para usar plantas del Divino Valles

La pandemia por coronavirus ha tenido una derivada en la estructura de la sanidad burgalesa que quizás pocos habían previsto. La necesidad de adecentar el Hospital Divino Valles para acoger a pacientes de covid menos graves que lo precisaran ha vuelto a poner en el punto de mira a un centro sanitario que en 2012 abandonó la hospitalización y cuyas instalaciones desde entonces se han convertido en una especie de cajón de sastre. Como se sabe, una planta la ocupan las Hermanas Hospitalarias; allí están también las consultas de Salud Mental y el hospital de día psiquiátrico, un espacio donde se guardan los animales que se utilizan para investigación, un quirófano en el que se realiza puntualmente cirugía experimental, el centro de coordinación de emergencias del 112, el Banco de Sangre, la sede de la Hermandad de Donantes de Sangre y desde hace un año las urgencias de Atención Primaria, una utilización escasa en comparación con el gasto que anualmente le supone al sistema sanitario de Castilla yLeón, que el colectivo Sanidad Pública cifra en unos 750.000 euros anuales.

«De esta cantidad buena parte se va en mantenimiento, en conservación y en impuestos, en este último concepto, alrededor de 100.000 anuales, y el deterioro será mayor cuanto más tiempo pase. De hecho, con la covid se decidió habilitar 145 camas para la segunda ola, lo que ha requerido una inversión de urgencia para su puesta a punto de 800.000», se afirma en el informe que Sanidad Pública ha enviado a la Consejería de Sanidad junto con las firmas de 3.200 burgaleses que han querido dar su apoyo a la petición formal de reapertura del Hospital Divino Valles.

Pero no solo estos activistas de la gestión sanitaria pública se han empeñado en recuperarlo sino que el equipo directivo del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) lleva ya tiempo preparando un plan funcional para la reconversión a la actividad hospitalaria del antiguo hospital provincial. El director del centro, José María Romo, explicó a este periódico que ese proyecto no incluye quirófanos «porque los que tenemos en el HUBU muchas veces no los podemos utilizar como quisiéramos por falta de personal como ocurrió con los anestesistas» pero sí la idea de incorporar a estructura hospitalaria un área de cuidados paliativos.

En cualquier caso, Romo dijo que le parecerá bien lo que decida la Gerencia Regional de Salud pero que si opta porque los cuidados medios y paliativos y las intervenciones quirúrgicas se queden en San Juan de Dios como hasta ahora «tendrán que mejorar mucho las cosas». Preguntado por su opinión personal al respecto afirmó que él es más partidario «de gestionar los recursos directamente».

Como se sabe, desde el pasado mes de enero la Gerencia lleva negociando con la Orden de San Juan de Dios la renovación del convenio por el cual el hospital que tienen en el Paseo de la Isla asume parte de la cirugía menor del HUBU y el cuidado de pacientes de media y larga estancia y necesitados de cuidados paliativos. A principios de diciembre de 2020 su dirección comunicó a los trabajadores el inminente inicio de un expediente de despido colectivo y el cierre definitivo por los problemas económicos de calado que dice sufrir, en un órdago que la Gerencia Regional de Salud primero no asumió y más adelante gestionó alargando la negociación hasta finales de este mes.

San Juan de Dios pide un millón más al año (que el convenio pase de 5.352.000 euros a 6.352.000) para cubrir «los costes fijos, variables y permanentes ocasionados por la actividad asistencial realizada» y aún se desconoce qué le va a contestar la Junta. El gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, no quiso avanzar nada a preguntas de este periódico porque prefiere esperar «a que esté más definido el futuro y aún hay que dar muchos pasos».

El acuerdo entre la orden religiosas y la Consejería de Sanidad incluye la atención de 950 pacientes en el área de hospitalización (entre ellos los de cuidados paliativos) y la realización de 1.900 procesos menores de las especialidades de Cirugía Vascular, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía General.

Los miembros de Sanidad Pública, colectivo que ha pedido la reapertura del Hospital Divino Valles, no entienden que se infrautilice un centro de estas características en una provincia con un patrón epidemiológico dominado por las enfermedades crónicas, degenerativas y del envejecimiento «que requieren una atención impropia de un hospital de agudos» y proponen la priorización de la atención sociosanitaria con políticas de asistencia de primera calidad en los cuidados mínimos, de larga estancia y paliativos «hasta alcanzar los estándares europeos». «No asumimos que estos puedan ser delegados por el Estado a la iniciativa privada porque, además de haber evidencias de que no es de mayor calidad, sino peor, no es más barata ni, mucho menos, más eficiente», afirman en el informe que han enviado a la Consejería de Sanidad.

Considera también este colectivo que San Juan de Dios ha evidenciado de largo las carencias que sufre en la atención a algunos pacientes -sobre todo en la crisis de la covid- y asegura que no es «ni mucho menos generalizado» el interés de los enfermos por trasladarse allí cuando se les propone.

Si finalmente la Junta apuesta por reabrirlo la sanidad burgalesa se retrotraerá al año 2008. En aquel momento, el servicio de Medicina Interna del Hospital General Yagüe que dirigía Juan Francisco Lorenzo contaba allí con tres plantas de hospitalización, una de las cuales incluía una unidad de Geriatría, especialidad muy necesaria en provincias como esta con un envejecimiento muy acusado y que, a juicio de Lorenzo, miembro también de Sanidad Pública, está, en general, muy infrautilizada: «Los médicos que se forman terminan casi todos en Traumatología, que no me parece mal, pero serían mucho más necesarios en áreas específicas».

El Divino Valles la tuvo y con una geriatra al frente -que ahora está en Traumatología del HUBU-, dos médicos más y 19 plazas que fueron ocupadas durante los cuatro años que estuvo abierta por pacientes mayores de 80 años a los que se les daba unos cuidados globales que incluía atención física, psíquica y social. También estaba en proyecto -de hecho varios médicos de Medicina Interna fueron a hospitales de otras ciudades a formarse específicamente- una unidad de cuidados paliativos pública «para ayudar a bien morir a los pacientes en un hospital, algo que ahora no ocurre», según el internista. Pero la política truncó este proyecto. Como se recordará, Lorenzo fue cesado por expresar en público su opinión contraria al traslado precipitado de los enfermos del Divino Valles al HUBU y aquellas plantas se cerraron.